ETV Bharat / state

ରାତି ପାହିଲେ ବକ୍ରି ଇଦ୍‌, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କଟକରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

କଦମ-ଏ-ରସୁଲ ଓ ଇଦଘା ପଡ଼ିଆରେ ଇଦର ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Bakrid Celebration Preparation In Cuttack
ମସଜିଦ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳିତ ହେବ ଇଦ-ଉଲ-ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦ୍ । ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ମସଜିଦରେ ଇଦ୍‌ ନମାଜ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଦ୍‌ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ବିଶେଷ କରି କଦମ-ଏ-ରସୁଲ ଓ ଇଦଘା ପଡ଼ିଆରେ ଇଦର ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଇଦଘା ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ନମାଜ ପାଠ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଇଦଘା ପରିଚାଳନା କମିଟି । ସେପଟେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ।

ବକ୍ରି ଇଦ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଇଚାରାର ସହର:

ବକ୍ରି ଇଦ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ । ସବୁ ମସଜିଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କଟକର କଦମ୍ ଏ ରସୁଲ୍, ଛୋଟି ମସଜିଦ, ବଡି ମସଜିଦ, ପଲଟନ ମସଜିଦ, ଜାମା ମସଜିଦ ଓ ଇଦଘାରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ପାଳନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚାର ରୂପେ କରାଯାଇଛି ।

‘ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ’:

ଇଦଘା ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରମଜାନ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥାଆନ୍ତି ମୁସଲିମ ଭାଇ,ଭଉଣୀ । ଏହି ଅବସରରେ କଟକର ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ । ସବୁ ମସଜିଦରେ ଦୁଇ ଥର ଲେଖାଏଁ ନମାଜ ପାଠ ହେବ । ସକାଳ ୭ରୁ ନମାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ୧୦ ରେ ଶେଷ ନମାଜ ହେବ । ଇଦଘା ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ନମାଜ ପାଠ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମରେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ହେବ ।’


ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:

ଇଦ-ଉଲ-ଜୁହା ବା ବକ୍ରି ଇଦକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦ କମିଟି ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ରାତିରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ସହର ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ନାକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସହରରେ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ମୁତୟନ ରହିବେ । ଏପରିକି ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୁତୟନ ରହିବେ । ତେବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ସୁଚାର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା



ସେହିପରି ସହରର ସମସ୍ତ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ସଫା ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସିଏମସି ପିଏଚଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସିଏମସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି ମୋବାଇଲ; ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମାସକରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା

ମରିଗଲା ମଣିଷପଣିଆ ! ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପଡୋଶୀ

ଉଧାରୀ କରି ମଦ ପିଇଦେଲା ବଡଭାଇ, ସାନ ଭାଇର ଘର ପୋଡିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

EID PREPARATION
EID AL ADHA
CUTTACK BAKRID CELEBRATION
ବକ୍ରି ଇଦ କଟକ
BAKRID 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.