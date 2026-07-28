ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ; ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶାସନ
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳସ୍ତର 18.62 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : July 28, 2026 at 9:45 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 18.33 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ, ଅପରାହ୍ନ 5 ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 18.62 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଘେରରେ ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରି ଆଗୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ତଥା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଧାମନଗର ବିଡିଓ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଧାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତିହିଡ଼ି, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଉପୁଜି ପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା; ୧୦ ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ, IIT ରୁର୍କୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଉତ୍ତର-ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ସକ୍ରିୟ: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ