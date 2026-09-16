ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ । 7 ଗିରଫ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନଂ ଥିବା ଏକ କାର ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : September 16, 2026 at 8:09 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ । 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ । ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଛୁଟିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଳାକନା ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା 7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିବା କାର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଡକାୟତି ଘଟଣାର ପୁରା କାହାଣୀ ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରୀଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ କ୍ୟାଶ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଓ ଲକର୍ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଥିଲା ।ଏହାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନପାରି ନିଜ କାର ଯୋଗେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ମାଣିତ୍ରୀ-ବୈଶିଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଛକ ନିକଟରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗରିଫ କରିଥିଲା । "
ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍କର ସରାଫ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର ୪୭୪/୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ? ଆଉ କିଏ କିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ? ସେନେଇ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲୁଟ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ ଲୁଟେରା; ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୁପା ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ! ମାସକୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଲୁଟ୍, ଆକ୍ସନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ