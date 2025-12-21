ବାହାରିନ ଜାତୀୟ ଦିବସ; ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାହାରିନରେ 54 ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶାଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବାହାରିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଙ୍ଗ ହମାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବାହାରିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଧୁମଧାମରେ ବାହାରିନ ପାଳନ କରିଛି 54 ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସ । ବାହାରିନର କିଙ୍ଗ ହମାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମକିଛି ଆମ ଓଡିଶା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ବାହାରିନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓଡିଆ ସମାଜ । ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ । ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ ଅହମଦ୍ ଖଲିଫ ଅଲ ଅସଫୁର ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।
ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ୍ ସାଲେହ ଅଲାୱିଙ୍କ ସହିତ ସମେତ ନେପାଳ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ରୁଷିଆ, ତୁର୍କୀ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହି ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ୍ ସାଲେହ ଅଲାୱି ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ବାହାରିନରେ ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଉଭୟ ବାହାରିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶା ମଣ୍ଡପ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା ।
ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜକୁ ଅଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ଓଡିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରବାସୀ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବାହାରିନ ତଥା ବାହାରିନ ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ 'ବାହାରିନ ଉତ୍କଳିକା' ସ୍ମରଣିକା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ 15ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
