ବାହାରିନ ଜାତୀୟ ଦିବସ; ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ

ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

Bahrain 54th National Day
ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ (Bahrain Odia Samaj)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 21, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାହାରିନରେ 54 ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶାଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବାହାରିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଙ୍ଗ ହମାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବାହାରିନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ (Bahrain Odia Samaj)

ଧୁମଧାମରେ ବାହାରିନ ପାଳନ କରିଛି 54 ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସ । ବାହାରିନର କିଙ୍ଗ ହମାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମକିଛି ଆମ ଓଡିଶା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ବାହାରିନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓଡିଆ ସମାଜ । ଓଡିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ । ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ ଅହମଦ୍ ଖଲିଫ ଅଲ ଅସଫୁର ଉଦଘାଟନ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ୍ ସାଲେହ ଅଲାୱିଙ୍କ ସହିତ ସମେତ ନେପାଳ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ରୁଷିଆ, ତୁର୍କୀ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହି ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବାହାରିନର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସାମା ବିନ୍ ସାଲେହ ଅଲାୱି ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ବାହାରିନରେ ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଉଭୟ ବାହାରିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶା ମଣ୍ଡପ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା ।

ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜକୁ ଅଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରେ ଓଡିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ।

52 ତମ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାହାରିନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ । ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଏହିପରି ମହାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏହି ଷ୍ଟଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓଡିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଥିଲା ଆମର ଉଦେଶ୍ୟ । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବାଇ ଘାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ତାରକସି କାମ, ଢୋକ୍ରା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛୁ । ଗତ 28 ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରିନ ଓଡିଆ ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବିଶ୍ବକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । "
ପ୍ରବାସୀ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବାହାରିନ ତଥା ବାହାରିନ ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ 'ବାହାରିନ ଉତ୍କଳିକା' ସ୍ମରଣିକା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ 15ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

