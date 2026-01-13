ଦରିଆପାରିରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରି କାଠମୁଖା ଚାହିଦା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରି ଅଞ୍ଚଳର କାଠମୁଖା ଏବେ ବିଶ୍ବ ବିଦିତ । ଫ୍ରାନ୍ସ ,ଭେନେଜୁଏଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣକୋରିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାଠମୁଖା । GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି
Published : January 13, 2026 at 6:28 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
BAGHAMARI KATHA MUKHA ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କାଠ ମୁଖା...ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ । ଦିନ ଥିଲା କେବଳ ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, କିମ୍ବା ପାରମ୍ପାରିକ ଯାତ୍ରାରେ କଳାକାର କାଠ ମୁଖା ପରିଧାନ କରି କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଏହି ଅନନ୍ୟ କଳା ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଡେଇଁ ସାତଦରିଆ ପାର୍ କରି ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ କାଠମୁଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଠମୁଖା । ବାଘମାରି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା ନିଜସ୍ବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି କଳାକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି କାଠମୁଖା ? ବାଘମାରୀର କାଠମୁଖାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
କାଠ ମୁଖା କଣ ?
ମୁଖା ଅନେକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କାଠ ମୁଖା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ସବୁ କାଠ ନୁହେଁ କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଠକୁ ଖୋଦେଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ମୁଖା ତିଆରି ହୁଏ । ତାହାକୁ କାଠମୁଖା କୁହାଯାଏ । କାଠରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଗଣେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ରାକ୍ଷାସ ଆଦି ମୁଖା ତିଆରି ହୁଏ । କାଠ ତିଆରି ମୁଖା ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣା ଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ପିନ୍ଧି କଳା ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି କଳାକାର ।
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କାଠମୁଖା ?
ନୟାଗଡର ଖଣ୍ଡପଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଠ ମୁଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ବାଘମାରିରେ 43 ବର୍ଷୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାଠ ମୁଖାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ସେ କାଠମୁଖାକୁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।
ବାଘମାରିର ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି କାଠମୁଖାକୁ ନେଇ ବେଶ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି । କାଠ ମୁଖା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସେ ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ । ଏକଦା କଳ୍ପତରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପାପ୍ତ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରର ଘୋର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ କାଠମୁଖା ତିଆରି କରିବାରେ ବାଟ କଢାଇ ନେଇଥିଲା । 2014 ମସିହାରୁ କାଠମୁଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେ ।
ବିଦେଶରେ ବାଘମାରି କାଠମୁଖାର ଚାହିଦା:
ବାଘମାରିର ଏହି କାଠମୁଖା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର୍ ରହିଛି । କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ଏହି କାଠ ମୁଖା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଫ୍ରାନ୍ସ, ପ୍ୟାରିସ, ଭେନେଜୁଏଲା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ କାଠମୁଖା ପଠାଯାଉଛି । ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାଠମୁଖା ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ।
କେଉଁ କାଠରୁ କିପରି ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?
ଏହି ମୁଖା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳି, ପାଳଧୁଆ କାଠର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହାନିମ୍ବ, କଦମ୍ବ, ଗମ୍ଭାରୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମେ କାଠକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ କଇଁଆ ଅଠା ସହ କେମିକାଲ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମୁଖା । ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ହେଉ ଅବା ବିଭିନ୍ନ ଚେହେରା ମୁଖା ତିଆରି ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ପରେ ଏହି ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ କାଠରେ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କୌଣସି କ୍ଷତି ନହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର:
କାଠମୁଖା ତିଆରି କରି କଳ୍ପତରୁ ନିଜେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମୁଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସେ ବାର୍ଷିକ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି । କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ନିକଟରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମାସିକ 12ରୁ 15 ହଜାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଭରଣପୋଷଣ କରୁଛି କଳା:
କାଠମୁଖା କାରିଗର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଘମାରି କାଠମୁଖା ଏବେ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ବାପା ଅଜା ଅମଳରେ ଏହି କଳା ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଭରଣପୋଷଣ ହୋଇପାରୁଛି ।’
ବିଦେଶରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ କାଠମୁଖା ?
ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ‘ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଥିବା କାଠମୁଖାର ମୂଲ୍ୟ 8 ହଜାର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ଏସବୁ କାଠମୁଖା 1 ରୁ 2 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।’
ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କାଠମୁଖା:
ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ କାଠମୁଖା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ କାଠମୁଖା କେବଳ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଘର, ଅଫିସ ସଜେଇବାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ କିଣି ଘର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ତାରକା ହୋଟେଲରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ସେତେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
କାଠମୁଖା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି ବାଘମାରି:
କାଠମୁଖା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ‘ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି । କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ପରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାଠମୁଖା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଦେଶରେ କାଠମୁଖାର ଢେର୍ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସହଯୋଗରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । କାଠମୁଖା ପାଇଁ ବାଘମାରୀ ବେଶ ନାଁ କମାଇଛି ।’
କାଠମୁଖାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:
ପୁରାତନ କାଳର ଏହି କାଠମୁଖାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ(Geographical Indication) ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ବାଘମାରି ଠାରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଆଇ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସାବତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ କାଠମୁଖାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସାବତ ।
ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ:
ସେହିଭଳି ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଛି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ । ଯେଉଁ କାଠମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଲୋକାଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ କାଠମୁଖା ଏବେ ବିଦେଶରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରୁଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ।’
ଦିନେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କଳାକାର ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କଳା ମୁଖା ଏବେ ଦରିଆପାରିରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠମୁଖା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା