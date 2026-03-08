ଚିତ୍ରକଳା ଦେଇଛି ପରିଚୟ: ବାଦଲଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ କଥା କହେ କାନଭାସ
ତାଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପାଏ କାନଭାସ । ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ ।
Published : March 8, 2026 at 9:09 PM IST
ରିପୋର୍ଟର: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ତାଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନିଏ କାନଭାସ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖେଣାହାରୀଙ୍କୁ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ୱାଟର କଲର୍ ପେଣ୍ଟ ଓ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରେଲିକ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ । ସେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଚମକିଲେ ବାଦଲ:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରିଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଦଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭' ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ସେ । ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାଟି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାଦଲ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଓଡିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାଦଲଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲି । ତା' ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରରିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୬୦ ଜଣ ପିଲା ଆମର ସେଠି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭, 'ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ' ଓ 'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବା'। ଏହି ୩ଟିରୁ ମୁଁ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲି । ସେମାନେ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଫୁଟର ତିନି ଫୁଟ କାନଭାସ ଉପରେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଥିଲା । ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାନଭାସ, ପୁଣି ଜଲଦି କରିବାର ଥିଲା । ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପାରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କଳା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ।"
ସେପଟେ ବାଦଲଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କଲେଜରେ ତିନୋଟି କୋର୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପିଜି । ବାଦଲ ନାୟକ ପିଜିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରରିଯୋଗୀତା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାଏ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଦଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯାହା ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କଲେଜର ଅନେକ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ଚମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏ କଲେଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରି ପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। "
