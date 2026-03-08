ETV Bharat / state

ଚିତ୍ରକଳା ଦେଇଛି ପରିଚୟ: ବାଦଲଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ କଥା କହେ କାନଭାସ

ତାଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପାଏ କାନଭାସ । ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ ।

ARTIST BADAL NAYAK SUCCESS STORY
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟର: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ତାଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନିଏ କାନଭାସ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଙ୍କିଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖେଣାହାରୀଙ୍କୁ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ୱାଟର କଲର୍ ପେଣ୍ଟ ଓ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରେଲିକ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ । ସେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବରେ ଚମକିଲେ ବାଦଲ:

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରିଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଦଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭' ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ସେ । ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାଟି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାଦଲ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଓଡିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାଦଲଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି ।

ARTIST BADAL NAYAK SUCCESS STORY
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲି । ତା' ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରରିଯୋଗୀତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ୬୦ ଜଣ ପିଲା ଆମର ସେଠି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭, 'ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ' ଓ 'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବା'। ଏହି ୩ଟିରୁ ମୁଁ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲି । ସେମାନେ ତିନି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଫୁଟର ତିନି ଫୁଟ କାନଭାସ ଉପରେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଥିଲା । ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାନଭାସ, ପୁଣି ଜଲଦି କରିବାର ଥିଲା । ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପାରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କଳା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ।"

VIKSHIT BHARAT PAINTING
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବାଦଲଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କଲେଜରେ ତିନୋଟି କୋର୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ, ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପିଜି । ବାଦଲ ନାୟକ ପିଜିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରରିଯୋଗୀତା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାଏ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଦଲ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯାହା ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କଲେଜର ଅନେକ ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ଚମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏ କଲେଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରି ପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। "

ARTIST BADAL NAYAK SUCCESS STORY
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ; ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସମାଜ ସେବା ଜୀବନର ବ୍ରତ; ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କଟୁଛି ଦିନ, ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି ନିଜର ଦରମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଢୁଛି ପୁରାତନ ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା; ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହିଳା ବୁଣାକାର

ARTIST BADAL NAYAK SUCCESS STORY
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

BALASORE ART AND CRAFTS COLLEGE
VIKSHIT BHARAT PAINTING
BALASORE NEWS
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାଦଲ କୁମାର ନାୟକ
ARTIST BADAL NAYAK SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.