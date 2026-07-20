Low Pressure: ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ପୁରୀ !
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।
Published : July 20, 2026 at 7:18 PM IST
Low Pressure ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଛକୁ ପଛ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୂମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ ।
ଆସନ୍ତା ୨୨ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ୨୪ରେ ଲଘୁଚାପ:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ଦିନ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝଡ଼ଖଣ୍ଡର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ତେବେ ୨୪ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୨୨ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
ବହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦିଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ତଥାପି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ୨୫ ତାରିଖ ପରେ ଯଦିଓ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ, ତଥାପି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ:
ସେହିପରି ୨୭ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ରହିବ । ଜୁଲାଇ ମାସ ଭଳି ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୨ ଦିନ ମନସୁନ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବା ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର