ପୁରୀରେ ଅଘଟଣ, ବୋରଓ୍ବେଲରେ ପଡି ଦେଢ ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ
ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ପୁରୀର ରାୟବାହାଦୁର ଲେନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବୋରଓ୍ବେଲରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ ।
Published : February 13, 2026 at 5:15 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବୋରଓ୍ବେଲରେ ପଡ଼ି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବୋରଓ୍ବେଲରେ ପଡିଗଲେ:
ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ରାୟବାହାଦୁର ଲେନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜଣକ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କୋଠା କାମ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବୋରଓ୍ବେଲ୍ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡ଼ାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ବୋରଓ୍ବେଲର ଗଭୀର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା ବୋରଓ୍ବେଲ:
ମେଡିକାଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବୋରଓ୍ବେଲ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବୋରଓ୍ବେଲକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେଢ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି ।
ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମାମୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଘର ପାଖରେ ଏକ ବୋରଓ୍ବେଲ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଖେଳିବା ବେଳେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସେଥିରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ମୋର ଭାଣିଜୀ ବୋରଓ୍ବେଲରେ ପଡିଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଘଟମାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, କେହି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ନକରି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ । ସୋହୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ଚାଲିଥିଲା । "
