ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର, ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁରର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଣ୍ଣବ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 28, 2026 at 4:41 PM IST
Newborn Named Arnab ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ, ସେପଟେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଆନ୍ତି । ଏଣେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁ ସୁ ପବନ ବହୁଥାଏ, ହେଣେ ଅସହ୍ୟ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା... ଏହା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିର ନାମକରଣ କରାଗଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ।
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ୪୨୬ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ ଜଣ ମାଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖାଯାଇଛି 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ।
ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଭଳି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି ୨୮ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପାତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର (CHC)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲା ।
ପାତ୍ରପୁର CHCର ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ବେଗ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ପାତ୍ରପୁର ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ବ୍ଲକର ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଂଶୁପା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପୁଅର ନାମ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ରଖାଯାଇଛି ।’
ବାତ୍ଯା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ 'ମା ଗୃହ'କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କଚ୍ଚା ଘରେ ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ପ୍ରସବ ବେଦନା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ସୂଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବ ସେନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକର ୫୦୩ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ୪୨୬ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏମ୍.କାମେଶ୍ବର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆମ ଟିମ୍ ୨୪x୭ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୮ ଜଣ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ୧୨ ଜଣ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ ସେନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡି.ଏମ୍.ଓ ଡାକ୍ତର ରାମ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଦିନ (୨୬ ତାରିଖ) ଆଠ ଜଣ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିଜରିଆନ ବା ସି-ସେକ୍ସନ (C-section) ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଲିଭରୀ ହୋଇଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ (୨୭ ତାରିଖ) ୧୨ ଜଣ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କର ସିଜରିଆନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯାଉଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ।"
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନିଟରିଂ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏ.ଏନ୍.ଏମ ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପିଏଚ୍.ସି, ସିଏଚ୍.ସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର CHCରେ ଦୁଇଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକର୍ମୀ (ଏ.ଏନ୍.ଏମ -ପ୍ରତାପୁର) ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତା ନାୟକ ।
ସସ୍ମିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଗୋଠିଆଳି ଗ୍ରାମର ଏନ୍. ରାଜେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି (୨୩) ଓ ଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋରା (୨୮)ଙ୍କ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ପାଖରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର CHCକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ଗୌରୀ ଭୂୟାଁ, ପାର୍ବତୀ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଭାତୀ ବଡମୁଣ୍ଡି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Ground Report: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 195 ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ, ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଚିକିଟିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର