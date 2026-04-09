ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା
RDX ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୃତ ମୁଫି ଏହି ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ NIA ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : April 9, 2026 at 3:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଫ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି। ବୋମାରେ RDXରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ NIA ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ୩ ଜଣିଆ ଏନଆଇଏ ଟିମ୍ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଯାଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀଣି ଦୀପିକା ଦେବୀ ରାୟଙ୍କ ସହ NIA ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।
RDX ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅପରାଧୀ ସାହାନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମୁଫି ଏହି ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ NIA ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ NIA ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାମଲା (ନଂ.୧/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ବୋମା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏନଆଇଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ NIA ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁଫି ଆଜାଦନଗରସ୍ଥିତ କୋଠାର ଭଡାଘର ଛାତ ଉପରେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଫି ସମେତ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଛାତ ଉପର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଫିର ପାପୁଲି ଛିଣ୍ଡିଯିବା ସହ ଗୋଡ଼ରୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହାରିଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଫିର ମା' ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଘର ପଛ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ ଭିଡା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 6 ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଣେ ମୃତ, 5 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି