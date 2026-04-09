ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା

RDX ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୃତ ମୁଫି ଏହି ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ NIA ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

NIA team is at Airfield police station
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 3:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଫ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଚଳାଇଛି। ବୋମାରେ RDXରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ NIA ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ୩ ଜଣିଆ ଏନଆଇଏ ଟିମ୍ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଯାଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀଣି ଦୀପିକା ଦେବୀ ରାୟଙ୍କ ସହ NIA ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।

RDX ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅପରାଧୀ ସାହାନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମୁଫି ଏହି ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ NIA ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ NIA ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାମଲା (ନଂ.୧/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ବୋମା କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏନଆଇଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ NIA ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି।

ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁଫି ଆଜାଦନଗରସ୍ଥିତ କୋଠାର ଭଡାଘର ଛାତ ଉପରେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଫି ସମେତ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଛାତ ଉପର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଫିର ପାପୁଲି ଛିଣ୍ଡିଯିବା ସହ ଗୋଡ଼ରୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହାରିଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଫିର ମା' ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।

NIA team is at Airfield police station
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା (Etv Bharat)
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଫିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଫିର ମା' ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଜାତୁନ ବିବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ମୁଫିର ବାନ୍ଧବୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହଲା ଓ ସହଯୋଗୀ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ RDX ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର କିଛିଦିନ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା।
NIA team is at Airfield police station
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା (Etv Bharat)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

