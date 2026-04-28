ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା; କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତଥ୍ୟ ନେଲା NIA ଟିମ୍
ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ
Published : April 28, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଫ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) NIA ଟିମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଥ୍ୟ ନେଇଛି । ୨ ଜଣିଆ NIA ଟିମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।
ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହାନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମୁଫି ଓ ତା ମା' ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଜାତୁନ ବିବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାନ୍ଧବୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହଲା ଓ ସହଯୋଗୀ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଦିନ ମୃତାହତମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିଲେ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ NIA ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାଦିନର ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ NIA ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ବୋମାରେ RDXରେ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ NIA ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରଖିଛି।
୪ ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା NIA
ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ NIA ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୩ (ଗୁରୁବାର)ରେ ଭିଏସଏସ୍ ନଗରସ୍ଥିତ ଏନଆଇଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ସେହନେବାଜ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଉଭୟ NIA ଅଫିସ ଆସି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ ଯୁବକଦ୍ୱୟ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସେହେନବାଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ NIA ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ NIA ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲା NIA ଟିମ୍
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର)ରେ ୩ ଜଣିଆ ଏନଆଇଏ ଟିମ୍ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଯାଇ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀଣି ଦୀପିକା ଦେବୀ ରାୟଙ୍କ ସହ NIA ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଥର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଯାଇଥିଲା ଏନଆଇଏ ଟିମ୍।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରପଦା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ NIA ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୂର୍ବ-ପର ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା