ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କଲା NIA
NIA ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 1, 2026 at 10:43 PM IST
Azadnagar Explosion Case, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏୟାରଫିଲ୍ଫ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କଲା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)। NIA ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହାନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମୁଫି ଓ ତାର ମା' ଲିଜାତୁନ ବିବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ NIA ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା:
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁଫି ଆଜାଦନଗର ସ୍ଥିତ କୋଠାର ଭଡ଼ାଘର ଛାତ ଉପରେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମୁଫି ସମେତ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଛାତ ଉପର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୁଫିର ପାପୁଲି ଛିଣ୍ଡିଯିବା ସହ ଗୋଡ଼ରୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବହାରିଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ତା ମା ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଫିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଫିର ମା' ୫୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଜାତୁନ ବିବିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ମୁଫିର ବାନ୍ଧବୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହଲା ଓ ସହଯୋଗୀ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ NIA ଟିମ୍ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରୋହନ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ଓରଫ ସାନକୁ ଜୁନ୍ ୮ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବୋମାରେ RDXର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ NIA ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା NIA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅପରାଧ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: ବୋମା ଭିଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା: ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ NIA ଟିମର ତନାଘନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର