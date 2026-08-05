'ଅସୁସ୍ଥ' ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ! ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ... କାମ ଅନେକ
ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୀର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାମ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ,ଔଷଧ ସଙ୍କଟ ଓ କାଦୁଅ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 5, 2026 at 8:28 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଆଜି ସେ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ବୀର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ସ୍ଥିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଅଭାବ, ଭଙ୍ଗା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ କାଦୁଅ ପାଣି ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
- ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବୀର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୧୨ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଡେରାବିଶ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରତିଦିନ ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ OPDକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ଏଯାଏଁ ସରିନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ଓ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ନାହିଁନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି କିମ୍ବା ଭାରାରେ ବୁହାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖୋଦ୍ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
- ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କୁରୁଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ମଙ୍ଗରାଜପୁରର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାର୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। କାଦୁଅ ପାଣିରେ ରୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କାମ ସରୁନାହିଁ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ଔଷଧ ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱିପର ମିଶି ମେଡିସିନ୍ ବୋହି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ କାମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।
ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଭୋଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ। ଭଲ ଡାକ୍ତର ଥିବାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଅଭାବ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା, ଲ୍ୟାବ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନ ଥିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଜେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମ ଓ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଜନଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ।
- ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାମ ଏକାକୀ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ସହ ଡ୍ରେସିଂ, ଷ୍ଟିଚିଂ, ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ, ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ, ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବା, ଲ୍ୟାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିୟମିତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଔଷଧର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବାରୁ ମଶା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାମ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଲାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଔଷଧର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର CDMO, ଡେରାବିଶ CHC, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଗଦା ଓ କାଦୁଅ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଗୁଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି।
- ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା CDMO ଡାକ୍ତର ନମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍. ଆୟର କହିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ CDMOଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ? ନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ?ଏହି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ, ତିନୋଟି ବାଇଟ୍ର ସାରାଂଶ, ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀକୁ ରଖାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରୁଛି ପୋଲିସ; ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୪୮ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ, ବିଦା ହେଲେଣି ୪୨
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା