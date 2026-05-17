ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଡପା ନିଖିଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ୮ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିହାର, ବିଶାଖାପାଟଣାମ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗରିଫ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ 6ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : May 17, 2026 at 9:41 PM IST
ରାୟଗଡା: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାଡପା ନିଖିଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ରାୟଗଡା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଉମେଶ ହିଆଲଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣକୁ ପୁଲିସ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ଲୁଟପାଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଖିଲକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ରାୟଗଡା ଏସପି ସ୍ବାତୀ ଏସ୍. କୁମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ହିଆଲ ସମେତ ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରାଜ ସିମିଲି ଓ ଅକ୍ଷୟ ସାମଲକୁ ରାୟଗଡା ପୋଲିସ ବିହାରର ଉୌରଙ୍ଗାବାଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ୱାଇ.ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଭି.ଲୋକେଶ କୁମାର, ବି.ପବନ କୁମାର ଓ ଏସ୍. ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣାମ ଓ ସୁମିତ ଜୈନକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗାରୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜା ହୁଇକାକୁ ରାୟଗଡାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୋର୍ପିଓ, ବଲେରୋ, 11ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଆଲମଣ୍ଡାରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ ହାଡପା ନିଖିଲ ଓ ତାର ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଜୁଆଡି ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୟବିତ କରିବା ସହ ସୁନା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ।
ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ହିଆଲଙ୍କ ସହ ନିଖିଲର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଇନ୍ଦିରାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ନିଖିଲକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମୃତ ନିଖିଲର ପରିବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ 6ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ରାୟଗଡା ଏସପି ସ୍ବାତୀ.ଏସ୍ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା