ETV Bharat / state

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏସଆଇଆର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

SIR Awarness program at gopalpur Beach
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏସଆଇଆର୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତେକ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍)-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରତେକ ନାଗରିକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ୱାକଥନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏସଆଇଆର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏସଆଇଆର୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହି ଅବସରରେ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର ରିସର୍ଟ୍ଟ କୂଳରୁ ଏହି ୱାକଥନ୍ ବାହାରିଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ -୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର, ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୀନା କୁମାରୀ ନାୟକ, କନିଷି ତହସିଲଦାର ରାକେଶ କୁମାର ପରିଡା, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ, ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।


କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏସଆଇଆର ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବିଏଲଓମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ (Enumeration Form) ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଚ୍ ୱାକଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତେକ ନାଗରିକ ଯେପରି ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର ।

SIR Awarness program at gopalpur Beach
ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଏସଆଇଆର୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)



ଗୋଟିଏପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ (Enumeration Form) ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି.ଏଲ୍.ଓ ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।ଏପରିକି ଏସ୍. ଆଇ.ଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି.ଏଲ୍.ଓ ଙ୍କ ସମେତ ECINET ଆପ ବା ଟୋଲ ଫ୍ରୀ ନମ୍ବର ୧୯୫୦ ର ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।


ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ସଚେତନତା
ELECTORAL EXERCISE
BMC LAUNCHES SIR INITIATIVE
SIR AWARNESS PROGRAM GOPALPUR BEACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.