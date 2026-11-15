ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ଦେଶରେ ଟପ୍ପର; ITI ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଟ୍ରେଡ ଶୀର୍ଷରେ ସୁପ୍ରିତ, 21ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ଏହି ଟ୍ରେଡକୁ ନିଅନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 15, 2026 at 10:14 PM IST
ପୁରୀ: ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଏବେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେବେ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଜି ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆଇଟିଆଇର 'ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍'ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ପର ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀର ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତାରେ ପୁରା ପରିବାର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ମୋଟର ମେକାନିକରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହି ଟ୍ରେଡକୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି । ଅଥଚ ସୁପ୍ରିତ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଟ୍ରେଡରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ଝିଅ ସୁପ୍ରିତ-
ଆଇଟିଆଇର 'ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍'ରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଭରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିତ ମହାପାତ୍ର (୨୬) । ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୧୨୦୦ ରୁ ୧୧୯୪ ମାର୍କ ରଖି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବାପା ଅଟୋ ଚଳାଇ ପାରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପ୍ପର ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ସଫଳତାରେ ବାପା ମା ବେଶ୍ ଖୁସି-
ପୁରୀ ସହରର ଭଟ୍ଟଜାଗା ନିକଟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବିହାର ଶ୍ରୀଦେବୀ ନଗରର ଚକ୍ରପାଣି ମହାପାତ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମିପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିତ ମହାପାତ୍ର । ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇରେ ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଟ୍ରେଡରେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ରେଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ୍ ୧୨୦୦ ମାର୍କରୁ ୧୧୯୪ ମାର୍କ ରଖି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଜେନେରେସନ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି କୁହନ୍ତି ସେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟା ରହିଛି-
ସୁପ୍ରିତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଅଗାମୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମଏମଭି କୋର୍ସ୍ ନେଇଥିଲି । ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟା ରହିଛି । ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ଟ୍ରେଡକୁ ଚୟନ କରିଥିଲି । ଆମ କଲେଜର ଭଞ୍ଜନ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହୀକିଲ ଟ୍ରେଡରେ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି।"
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ-
ସୁପ୍ରିତ କୁହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ସଦାଶିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଜି କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ପିଜି ସଂସ୍କୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲି । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆଇଟିଆଇରେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିଥିଲି । ଆଇଟିଆଇରେ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥି ପାଇଁ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଆଇଟିଆଇରେ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ-
ସୁପ୍ରିତଙ୍କ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ତାର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଝିଅ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଝିଅ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଜି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି । ହେଲେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଆମ ପୁଅ ଆଇଟିଆଇ କରି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଟିଆଇରେ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ ।
ସୁପ୍ରିତଙ୍କ ସଫଳତା ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ-
ସୁପ୍ରିତଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଗୁରୁ ଭଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ବଡ ଭୂମିକା । ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିତ ଆଡ଼ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁ ଭଞ୍ଜନ ଦାଶ ସୁପ୍ରିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଟ୍ରେଡରେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅମାନେ ଏହି ଟ୍ରେଡକୁ ନିଅନ୍ତି । ହେଲେ ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟା ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ଭଞ୍ଜନ ଦାଶ ସୁପ୍ରିତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ଯାହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିତ । ଆଉ କଡା ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିତ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟପ୍ପର ହୋଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିତଙ୍କ ସଫଳତା ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ ଓ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ।
ସୁପ୍ରିତ ସଫଳତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ-
ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଭଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିତ ମହାପାତ୍ର ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହୀକିଲର ମହିଳାଙ୍କ ବର୍ଗରେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିତଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ବଡ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ସୁପ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଓ ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ସୁପ୍ରିତ ସଫଳତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏହି ଆଇଟିଆଇ କୋର୍ସ ପ୍ରତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ହକିକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ; ନାହିଁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଟର୍ଫ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବିତ, ଖେଳାଳିଙ୍କ କମୁଛି ଆଗ୍ରହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ