'ସହରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭରଣା କରିବେ'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏମିତି କି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ କରିଥିବା ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 20, 2026 at 7:36 PM IST
UD MINISTER ON CAB DRIVER STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତକାଲି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କଲେ ତାହା ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । ସେମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ସହରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ହିଁ ଭରଣା କରିବେ । ଏପରି କହି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ଗୁଣ୍ଡାଗିରୀରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ କରିଥିବା ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବ l ଅରାଜକତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ l ସେମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏମିତି କି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ କରିଥିବା ବେଆଇନ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବ । ଏନେଇ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାଜଧାନୀ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ୩୫୪ଟି ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିଛି ।
ଘଟଣା ନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ୭ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ୨ଟି, ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହଇରାଣ ହେବେନି ଯାତ୍ରୀ, ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ: ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗିରଫ, ରଦ୍ଦହେବ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋର ପରମିଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ପୋଲିସ-ଡ୍ରାଇଭର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପଥର ପିଙ୍ଗି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର