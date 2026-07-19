ଓଲଟି ପଡିଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ, ୱାର୍ଡନଙ୍କ ସହ 15 ଆହତ
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : July 19, 2026 at 7:38 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଡ଼ିଆ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାଟ୍ରନଙ୍କ ସମେତ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ମାଟ୍ରନ ସଞ୍ଜୁବାଳା ଗିରି ଓ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଆ ଯାଇଛି।
ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁଡିଆ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲର ମାଟ୍ରନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସେହି ଅଟୋ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତିବାରି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ହାଣ୍ଡିଆଭାଟି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ଅଟୋ। ଆଉ ଅଟୋ ଚାପି ଯିବାରୁ କିଛି ମାଟ୍ରନଙ୍କ ସହ କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ ଓ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଗ୍ରସେନ ଓରାମ, ଏଡିଡବ୍ଲୁ, ପିଏଆଇଟିଡିଏ ଜଗରଞ୍ଜନ ନାଏକ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝି ପଚାରିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ସ୍କୁଲର ଏସଏମସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ।
ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ କିପରି ପଠେଇ ଥିଲେ ?
ହଷ୍ଟେଲ ମାଟ୍ରନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଗିରି ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ମାଟ୍ରନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହେଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ 15 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଯିବେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପିଏଆଇଟିଡିଏ ଜଗରଞ୍ଜନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 100 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍, 3 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଚୁଡି ବେପାରୀ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର