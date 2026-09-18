୨,୪୮୭ ‘ମୃତ’ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି ରାସନ: ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ
ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ୭୫୩ ମାମଲାରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନୋମିନିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦ ୧୫.୧୦ କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : September 18, 2026 at 5:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨,୪୮୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନୋମିନିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ପରେ ବି ଏମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଏକ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ । କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଠକେଇ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏଭଳି ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ପାଇନାହୁଁ। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।”
କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ
ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ୨,୪୮୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ନୋମିନିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ରାସନ ନେଇଥିବା ଏକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । PA-ReSHRAM ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପୋର୍ଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଡିଟ୍ରୁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ୨,୪୮୭ ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ରାସନ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୭୫୩ଟି ମାମଲାରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନୋମିନିମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦରେ ୧୫.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇ ସରକାରୀ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ
ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ଓଡିଶା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଦିନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏହି ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପୋର୍ଟାଲରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟର ଏହି ତଥ୍ୟ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହି ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଓ ଏଥିରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ମାମଲା, ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟିବ ଆଲିମୋନି, SOP ଜାରି କଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ