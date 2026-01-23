ETV Bharat / state

“ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା – ୨୦୨୬”ର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତାକର୍ଷକ ‘ଡଗ୍ ସୋ’ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ।
“ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା – ୨୦୨୬”ର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତାକର୍ଷକ ‘ଡଗ୍ ସୋ’ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଏ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆସୁଥିଲେ ତ କିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆଉ କିଏ ଚୋର ଧରିବାର କୌଶଳ ଦେଖାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ହାଇ ଜମ୍ପ ଓ ହର୍ଡଲ୍ସ ଜମ୍ପରେ ନିଜର ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ‘ଶ୍ଵାନ’ ।

ଚିତାକର୍ଷକ ‘ଡଗ୍ ସୋ’ରେ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରୋବଟ୍ ଡଗ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

“ମତ୍ସ୍ୟ-ପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ ଓଡ଼ିଶା – ୨୦୨୬”ର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତାକର୍ଷକ ‘ଡଗ୍ ସୋ’ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ଏହି ‘ଡଗ୍ ସୋ’ରେ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ, ବେଲଜିଆନ ମାଲିନୋଇସ୍, ଲାବ୍ରାଡର୍, ହସକୀ, ପୁଡଲୀ, ମିନିଏଚର୍ ସ୍ପିନସର୍, କେନ୍ କର୍ସୋ, ପୋମେରିଆନ, କାରାଭାନ୍ ହାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରେଟ୍ ଡେନ୍, ରିଟ୍ରିଭର୍, ଗୋଲ୍ଡେନ ରିଟ୍ରିଭର୍, ବିଗଲ୍, ଆକିତା ଇନୁ, ସ୍ପିଜ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ବୁଲଡଗ୍ ଆଦି ୧୭ଟି ପ୍ରଜାତିର ୬୫ଟି ଶ୍ଵାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ଵାନମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅନୁସରଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା କେନେଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ଵାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲିପ ସାହୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଇଥିଲେ ।

ଶ୍ଵାନ ସହ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା । ବିଶ୍ଵସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ । ଚୋର ଧରିବା ହେଉ ଅବା ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିଜର ରଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏମାନେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ‘ଡଗ୍ ସୋ’ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।

ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କେନେଲ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରୋବଟ ଡଗ୍ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଯାହା ବଡର ଅଂଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ରୋବଟ ଡଗ ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଡଗ୍ ଭୁକେନି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ଦୂରରୁ ଥାଇ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିହେବ । ରୋବଟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
