ETV Bharat / state

ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପୀୟୂଷଙ୍କ କ୍ରେଜ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼

ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରେଜ ଏଥର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ

Audience enjoying Tu mo Bajrangi Yatra actor Piyush Tripathy returned to Khandagiri Mela
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପିୟୂଷଙ୍କ ଯାଦୁ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ମନ ଜିଣିଲା ପରି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଦମଦାର ସଂଳାପରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିମାନେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଦମଦାର ସଂଳାପ ସହ ନାଚ ଗୀତର ଧୂନରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଗତକାଲିଠୁ ୪ଟି ପାର୍ଟି ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରେଜ ଏଥର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।


ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ:
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରାର ମହାସମର ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ମେଲୋଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ପୁରୁଣା ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତର ମେଲୋଡି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା । ଦମଦାର ମେଲୋଡି ସହ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଆଉ ଏହି ମନ କିଣି ନେଲା ପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କାହାଣୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ।

ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପିୟୂଷଙ୍କ ଯାଦୁ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ମୋଟ ୭ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଗତକାଲିଠୁ ୪ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି । ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ଏଥର ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ' ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସନାତନୀ ସେବା କମିଟି ମଞ୍ଚରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ' ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ କମିଟି ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ନାଟକ । ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଦେବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ମଞ୍ଚରେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା' ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।


ପୀୟୂଷଙ୍କ କ୍ରେଜ ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି:

Audience enjoying Tu mo Bajrangi Yatra actor Piyush Tripathy returned to Khandagiri Mela
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପିୟୂଷଙ୍କ ଯାଦୁ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ (ଖଣ୍ଡଗିରି-ଜାଗମରା)ରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି । ଏହି ନାଟକରେ ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ପୀୟୂଷଙ୍କ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଟିକେଟ କଟକଣାକୁ ନେଇ ହଠାତ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦୦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେଟ ନେବା ଓ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।


ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମଞ୍ଚ କଳାକାରଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିକିନା । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ । ଏହା ଏକ ଆବେଗ । କାରଣ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଟିରେ ମଞ୍ଚ ଚଢିବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ପାର୍ଟି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ।

Audience enjoying Tu mo Bajrangi Yatra actor Piyush Tripathy returned to Khandagiri Mela
ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପିୟୂଷଙ୍କ ଯାଦୁ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
'ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛି'ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ନାଟକଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛି । ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନାଟକଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁ ଓ ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉ ।"

ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି,"ନାଟକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପୀୟୂଷ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛି । ନାଟକ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଲାଘବ ହୋଇଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 10-11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ ସରିଯାଉଛି ।"

ସେହିପରି ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମଞ୍ଚରେ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି । ଲୋକେ ବହୁ ଦୂରରୁ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଆଜିଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ: ‘ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KHANDAGIRI JATRA MAHASAMAR
ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ
KHANDAGIRI JATRA 2026
KHANDAGIRI KUMBH MELA
KHANDAGIRI JATRA PIYUSH TRIPATHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.