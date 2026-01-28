ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ପୀୟୂଷଙ୍କ କ୍ରେଜ, 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରେଜ ଏଥର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ
Published : January 28, 2026 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ମନ ଜିଣିଲା ପରି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଦମଦାର ସଂଳାପରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିମାନେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଦମଦାର ସଂଳାପ ସହ ନାଚ ଗୀତର ଧୂନରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଗତକାଲିଠୁ ୪ଟି ପାର୍ଟି ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରେଜ ଏଥର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ:
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରାର ମହାସମର ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ମେଲୋଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ପୁରୁଣା ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତର ମେଲୋଡି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା । ଦମଦାର ମେଲୋଡି ସହ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଆଉ ଏହି ମନ କିଣି ନେଲା ପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କାହାଣୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ।
ଏହି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ମୋଟ ୭ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଗତକାଲିଠୁ ୪ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି । ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ଏଥର ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ' ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସନାତନୀ ସେବା କମିଟି ମଞ୍ଚରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ' ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ କମିଟି ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି 'ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ' ନାଟକ । ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଦେବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ମଞ୍ଚରେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 'ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା' ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।
ପୀୟୂଷଙ୍କ କ୍ରେଜ ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମଞ୍ଚ କଳାକାରଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିକିନା । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ । ଏହା ଏକ ଆବେଗ । କାରଣ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଟିରେ ମଞ୍ଚ ଚଢିବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ପାର୍ଟି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ।
ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି,"ନାଟକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପୀୟୂଷ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛି । ନାଟକ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଲାଘବ ହୋଇଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 10-11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ ସରିଯାଉଛି ।"
ସେହିପରି ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ମଞ୍ଚରେ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି । ଲୋକେ ବହୁ ଦୂରରୁ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିଥିଲେ ।
