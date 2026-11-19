ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା: ଏମ୍ସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବତୀ
ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଆତ୍ମାହୁତି କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 5:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପଥରଗାଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ଏକ କାଫେ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା କାମ୍ପିରା ଗ୍ରାମର କଳ୍ପନା ସାମଲ (୨୧) । ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଳ୍ପନା ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଆତ୍ମହୁତି କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବାରୁ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ।
ଯୁବତୀ ଜଣକ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏକ ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ମାସେ ତଳେ ସେଠାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସିସିଟିଭିରେ ଯୁବତୀ ଏକାକୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ଜଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଯୁବତୀ ପେଟ୍ରୋଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଲା ଆଦି ରହସ୍ୟର ରହିଛି ।
ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଅଜିତ ସାମଲ ଏନେଇ ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ବିଏନଏସ୍ ଦଫା ୧୦୯(୧), ୧୧୮(୧),୧୧୮(୨)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୯୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ କାରଣରୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବବଧୂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CRP ଛକରେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍; ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମେଡିସିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ଙ୍କ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ; ଏକାଧିକ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜଣେ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିଶା ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଧମକ ଦେଇ ନେଇଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ମହିଳା ଥାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର