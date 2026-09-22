ETV Bharat / state

ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଥାନାଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଟେର୍ ପାଇଲାନି ପୋଲିସ

ବେଗୁନିଆ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Open challenge by criminals: Attempt to loot ATM by breaking it open just 50 meters from the police station; police remained unaware.
ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଟେର ପାଇଲାନି ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 6:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Attempt to loot ATM, ଖୋରଧା : ଥାନା ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବେପରୁଆ ଉଦ୍ୟମ । ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।

ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଟେର ପାଇଲାନି ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବେଗୁନିଆ ଥାନା ନିକଟରେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ସହ ଏଟିଏମ୍‌ଟି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାଲୁଛି । ରାତିରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ରହୁ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାବଳ ଧରି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା । ସେ ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍‌କୁ ତାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସୁରକ୍ଷା ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିଥିଲା । ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧ ମିନିଟ୍ ପରେ ସାଇରନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସି ଭୋର୍ ୪ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଏମ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ମେସିନ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାଶ୍ ବାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା ।

ବେଗୁନିଆ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
ବେଗୁନିଆ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାବଳ ଧରି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ।
ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୨୨ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାବଳ ଧରି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପୋଲିସର ଢିଲା ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଏଭଳି ସାହସ ଦେଖାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରୁ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୁଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟରେ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଗିରଫ୍, ଦାମୀ କାର୍ ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

ODISHA ATM LOOT
KHORDHA ATM LOOT
ଏଟିଏମ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍
ଏଟିଏମ ତାଡିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ATM LOOT ATTEMPT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.