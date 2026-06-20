ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 20, 2026 at 2:17 PM IST
Chameli Ojha Case , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଚାମେଲି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ତଥ୍ଯ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଚାମେଲି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ 2କୁ ବୃଦ୍ଧି:
ଗିରଫ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଚାମେଲି ଗତ ଗୁରୁବାର ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ।
ଏହି ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ତଥା ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାବତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା କୃଷି ବିଭାଗ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଗରୁ କିଛି ମାମଲା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହିମାଂଶୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତ 11 ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚାମେଲି 11 ତାରିଖରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହସପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା