ETV Bharat / state

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା; ବନ୍ଧା ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

another accused Arrested In Chameli Ojha Misbehaviour Case
ବନ୍ଧା ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chameli Ojha Case , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଚାମେଲି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ତଥ୍ଯ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଚାମେଲି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ 2କୁ ବୃଦ୍ଧି:

ଗିରଫ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ଯକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଚାମେଲି ଗତ ଗୁରୁବାର ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ।

ବନ୍ଧା ହେଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ତଥା ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାବତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼

ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା କୃଷି ବିଭାଗ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଗରୁ କିଛି ମାମଲା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହିମାଂଶୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗତ 11 ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚାମେଲି 11 ତାରିଖରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହସପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି, ଭେଟିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା

ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁନଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଭେଟିଲେ ଭକ୍ତ, ସରଗରମ ରାଜନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPARA TIKHIRI SARPANCH CHAMELI
ANOTHER ACCUSED ARRESTED
KENDRAPARA CRIME NEWS
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା
CHAMELI OJHA CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.