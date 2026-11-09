କଟକରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କୁଖ୍ୟାତ ATM ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଲୁଟ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଉଥିଲା ଦାମୀ ଉପହାର !
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 9, 2026 at 8:53 AM IST
କଟକ: କଟକ ସହରରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଅଦଳବଦଳ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିବା ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସମ୍ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ମନୋଜ ପାଇକ ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୁଟେରାମାନେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସହ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ଚୂନ !
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ସମେତ ମୋଟ ୫୩ଟି କେସ୍ ରହିଛି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ଗତ ୩ ତାରିଖରେ ନୂଆପାଟଣା ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଗୁପ୍ତ ପିନ୍ ନମ୍ବର ହାତେଇ ନେଇ ଏମାନେ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧର ପର୍ଦାଫାଶ ପାଇଁ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଥିବା ମଡେଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଏହି ଚତୁର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ୧୮ଟି କ୍ରେଡିଟ୍ ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ, ଘଣ୍ଟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟର ଜବତ କରିଛି।
ଏଟିଏମ ଲୁଟେରାର ପ୍ରେମ ସଉକ
ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଟ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲା ଦାମୀ ଉପହାର୍ । ନାମି,ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୋଷକ, ଜୋତା, ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା କିଣି ଦେଉଥିଲେ ଉପହାର । ସହାୟତା ଦେବା ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୂନ । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମନୋଜ ପାଇକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଗାଙ୍ଗ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ବବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ATM ଲୁଟ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀ' କୁ ଦାମୀ ଉପହାର୍ ଦେଉଥିଲେ । ଏମିତିକି ପୁଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କ ATM ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବାକୁ କହି ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ନେଇଥିଲା । କୌଶଳ କ୍ରମେ ପିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ପରେ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ କାମ କରୁନଥିବା କହି ଅସଲି ଏଟିଏମ ଜାଗାରେ ନକଲି ଏଟିଏମ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଫେରାଇଥିଲେ । ଲାଲବାଗ୍, ବିଡାନାସି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏଟିଏମ କାଉଣ୍ଟରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁ' ରେ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ 18 ରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଏଟିଏମ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ଦାମୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ର ଘଣ୍ଟା, ଜୋତା, ପୋଷକ ଜବତ୍ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୁଲିସ । ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଏଟିଏମ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୪୩ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ବିବାଦର ଅନ୍ତ; ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା ୮୦୦ କୋଟିର ଜମି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ