ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ, ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିଆରି କଲେଣି ୮୪ଟି ରଥ
ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ, ବାହାର ରାଜ୍ଯ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 2:29 PM IST
Young Artisan Sumit ଭୁବନେଶ୍ବର: ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଖବର କାଗଜରେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଏକ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି । ସେ ଫଟୋ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏକ ରଥ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି.. ମାତ୍ର ମୋ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ଥିଲା । ସମ୍ବଳ ଆଉ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଦୃଢ଼ଥିଲା.. ପ୍ରଥମେ ଖବର କାଗଜରେ ରଥ ତିଆରି କଲି, ପରେ କାର୍ଡ ବୋର୍ଡରେ ରଥ ତିଆରି କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲି । ପରେ କାଠରେ ରଥ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି... ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ ।
ବୟସ ମାତ୍ର 20, ନିର୍ମାଣ କଲେଣି 84ଟି ରଥ:
ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବନା ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ କିଛି କାରିଗରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡ଼ାର ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ । ସେ ଧଉଳି କଲେଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର 4ର୍ଥ ବର୍ଷର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାଶିଳ୍ପୀ ଛାତ୍ର । ସୁମିତଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଗତ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 84ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ 22ଟି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଡର:
ସୁମିତ କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସେ । ଏମିତିକି ବାହାର ରାଜ୍ଯ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ପଠାଯାଉଛନ୍ତି ।
ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୁଜରାଟରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା । ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ମୋ କଳା ବିଶ୍ବଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 22ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ।"
ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ସୁମିତ, 'ପତିତପାବନ ୟୁନାଇଟେଡ୍' ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଯୁବ କାରିଗର ରହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ସୁମିତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁବ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ।
ଯୁବ କାରିଗର ସୁମିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ମୋର ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ପତିତପାବନ ୟୁନାଇଟେଡ୍'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ରଥର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମୂଲ୍ୟ:
ସୁମିତ, 4 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । 4 ଫୁଟ ରଥର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ଆକାରର 20 ଫୁଟ ରଥର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ 15ଟି ଛୋଟ ରଥ ଏବଂ 7ଟି ବଡ଼ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାହଜ, ଫାଶୀ, ଅସନ ଓ ତେଣ୍ଟେରା ଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନକ୍ସାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ।
4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ, 7ରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକ ରଥ ପାଇଁ 2 ମାସ ଓ 20 ଫୁଟ ବିଶାଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାଟିବା, ଖୋଦେଇ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା ଓ ସଜାଇବା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ସହିତ ଏହି କାରିଗର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ରଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଥିବା କାରିଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ରଥରେ ରଙ୍ଗ କାମ 15-20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ରଥରେ ବହୁତ ସୁକ୍ଷ୍ମ କାମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ କରାଯାଇଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ।"
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ରଥରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ବା ରଥ କାମରେ ଲାଗିଥାଉ । ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୋତାମ୍ରେ ଝଲସୁଛି ତିନି ରଥ, ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପିପିଲିର ଯୁବ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର