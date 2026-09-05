ETV Bharat / state

୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଭାବି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣେଇ ଥିଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ।୧୯୮୮ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର। ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 7:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଥର ଥର ହାତରେ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି କଲମ । ବୟସ ବଢ଼ିଛି ସତ କିନ୍ତୁ କମିନି ଉତ୍ସାହ । ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଥକି ନାହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ । ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପରେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଶିକ୍ଷକତା ସହ ଲେଖନୀକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସାଥୀ । ଆଜି ବି ତାଙ୍କ କଲମରୁ ବାହାରୁଛି ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା...

ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା । ଏହା ପାଖରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନ ଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଥିଲେ । ପରେ ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ୧୯୪୫ରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା । ଏପରି କି ସେ ପାଟଣା ମହାରାଜଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଢେଇ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ।

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଲେଖନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ:

ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ସାହସ ଥିଲା ।ସେହି ସମୟରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ବେଆଇନ୍ ଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଆଇନ୍ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଚିଠି ଲେଖି ଥିଲେ । ଯାହାପରେ ଏହି ଆଇନରେ ସୁଧାର ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲେଖା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା । ପରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଶ ଓ ସମାଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଭାବି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ।

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଗଢ଼ିଲେ ଅନେକ ପିଢ଼ି:

ପ୍ରଥମେ ସୋନପୁରର ତରଭା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡଳର ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ୧୯୯୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଅବସର ପରେ ବି ଥମିନି କଲମ:

ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଥମି ଯାଇନାହାନ୍ତି । ସମାଜରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସମାଜ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ମରଣିକା ଓ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆଇଏଏସ୍, କେହି ଆଇପିଏସ୍, କେହି ଡାକ୍ତର ତ ଆଉ କେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ୧୯୭୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରିକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଆଇପିଏସ୍ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେଇଥିଲେ...

ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ।

ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା:

ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସମାଜ ଓ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ି ଥାଏ । ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ଆଠ କି.ମି ଦୂର ଥିବା ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁ ଲେଖାଇ ଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି । ପରେ ମୋ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲି ।୧୯୪୫ ମସିହାରେ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଥିଲି । ଏଠାରେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା । ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲି । ଯାହାପରେ ମୁଁ ସିଟି ବିଏଡ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତରଭା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଣ୍ଡଳ ଠାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଲି ।ଏହା ପରେ ମୁଁ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଲି । ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଥିଲି । ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଥିଲି ।"

96 Year Old Teacher Pranabandhu Nayak
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଏବେ ବି ମୋର ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛି...

"ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ସହ ବହି ଲେଖିବା, ଖବର କାଗଜରେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ବକାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖେ । ଏବଂ ଶତାଧିକ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛି । ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଅଟେ ।"

Teachers Day Special
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ଆମ ବାପା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ : ଦୁଇ ପୁଅ

ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରଣବ ନାୟକ ଏବଂ ଓଁକାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ବାପା ଆଜି ବି ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଚାକିରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିତିଛି । ତାଙ୍କର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଜି ଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୮୮ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳି ସାରିଛି ।ଏହାସହ ସେ ଶତାଧିକ ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।"

Teachers Day Special
୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଢିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସେ ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବେ ଜୀବନ ବ୍ୟଥିତ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା । ଏବେ ବି ତାହା ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ । ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି କି ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଅବସର ପରେ ସେ ଆହୁରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଚାକିରୀ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଜିଇଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଜି ବି ସେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି । ବିନା ଚଷମାରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି । ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

PRANABANDHU NAYAK
BALANGIR TEACHER
96 YEAR OLD TEACHER BALANGIR
ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ
TEACHERS DAY SPECIAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.