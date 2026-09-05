୯୬ ବର୍ଷରେ ବି ଥମିନି କଲମ; ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଏକ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଭାବି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣେଇ ଥିଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ।୧୯୮୮ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର। ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : September 5, 2026 at 7:00 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଥର ଥର ହାତରେ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି କଲମ । ବୟସ ବଢ଼ିଛି ସତ କିନ୍ତୁ କମିନି ଉତ୍ସାହ । ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଥକି ନାହାନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ । ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପରେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଶିକ୍ଷକତା ସହ ଲେଖନୀକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସାଥୀ । ଆଜି ବି ତାଙ୍କ କଲମରୁ ବାହାରୁଛି ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା...
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିଲା । ଏହା ପାଖରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ନ ଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଥିଲେ । ପରେ ୧୯୪୪ ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ୧୯୪୫ରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା । ଏପରି କି ସେ ପାଟଣା ମହାରାଜଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଢେଇ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ।
ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଲେଖନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ:
ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ସାହସ ଥିଲା ।ସେହି ସମୟରେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ବେଆଇନ୍ ଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଆଇନ୍ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଚିଠି ଲେଖି ଥିଲେ । ଯାହାପରେ ଏହି ଆଇନରେ ସୁଧାର ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲେଖା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା । ପରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଶ ଓ ସମାଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଭାବି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ।
ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଗଢ଼ିଲେ ଅନେକ ପିଢ଼ି:
ପ୍ରଥମେ ସୋନପୁରର ତରଭା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡଳର ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ୧୯୯୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।
ଅବସର ପରେ ବି ଥମିନି କଲମ:
ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଥମି ଯାଇନାହାନ୍ତି । ସମାଜରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସମାଜ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ମରଣିକା ଓ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆଇଏଏସ୍, କେହି ଆଇପିଏସ୍, କେହି ଡାକ୍ତର ତ ଆଉ କେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ୧୯୭୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରିକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଆଇପିଏସ୍ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେଇଥିଲେ...
ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ ।
ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା:
ଗୁରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସମାଜ ଓ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ି ଥାଏ । ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ଆଠ କି.ମି ଦୂର ଥିବା ଏକ ଚାଟଶାଳୀରେ ମୋ ବାପା ମୋ ନାଁ ଲେଖାଇ ଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି । ପରେ ମୋ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲି ।୧୯୪୫ ମସିହାରେ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଥିଲି । ଏଠାରେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଢେଇ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା । ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲି । ଯାହାପରେ ମୁଁ ସିଟି ବିଏଡ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତରଭା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଣ୍ଡଳ ଠାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଲି ।ଏହା ପରେ ମୁଁ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଲି । ଅବସର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଥିଲି । ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଥିଲି ।"
ଏବେ ବି ମୋର ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛି...
"ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ସହ ବହି ଲେଖିବା, ଖବର କାଗଜରେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ବକାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖେ । ଏବଂ ଶତାଧିକ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛି । ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଅଟେ ।"
ଆମ ବାପା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ : ଦୁଇ ପୁଅ
ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରଣବ ନାୟକ ଏବଂ ଓଁକାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ବାପା ଆଜି ବି ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ତାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଚାକିରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିତିଛି । ତାଙ୍କର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଜି ଆଇଏସ, ଆଇପିଏସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୮୮ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳି ସାରିଛି ।ଏହାସହ ସେ ଶତାଧିକ ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।"
ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସେ ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବେ ଜୀବନ ବ୍ୟଥିତ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଅବସର ପରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା । ଏବେ ବି ତାହା ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ । ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି କି ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଅବସର ପରେ ସେ ଆହୁରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଚାକିରୀ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଜିଇଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଜି ବି ସେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି । ବିନା ଚଷମାରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି । ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୈତିକତା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର