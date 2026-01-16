ETV Bharat / state

ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢା ନିଶା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି 103 ବର୍ଷୀୟା ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଦେଉଳ ।

UNFINISHED TEMPLE STRUCTURE
ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢିବା ନିଶା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Padmabati Das ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୁଖୁରା କେଶ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ସାଧାରଣ ବେଶଭୂଷା, ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ । ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ.. ବୟସ 103 ଛୁଇଁଲାଣି...ହାତରେ କରଣୀ ଧରୁନାହାନ୍ତି...ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଉଳ । ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠୁ ଅଲଗା କରିଛି । ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥାଇ ବି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର । ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ସତ, ହାର୍‌ ମାନିନି ମନର ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ । କିଏ ଏହି ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ ? କାହିଁକି ଗଢୁଛନ୍ତି ଦେଉଳ ?...ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢିବା ନିଶା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢିବା ନିଶା...

ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦିଏ...ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜ କାମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବୟସରେ ଅପରାହ୍ଣରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଯାହା ମିଳେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ମନ୍ଦିର ଗଢା କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

UNFINISHED TEMPLE STRUCTURES PADHAMABATI DAS
ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀ (ETV Bharat Odisha)


ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ସାହାରା...କମିନି ମନ୍ଦିର ଗଢା ମୋହ:

ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରା । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳାହାର ତାଙ୍କ ଠିକଣା । ଠିକ୍‌ରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି କି ବସିପାରନ୍ତିନି । ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନି । ସାହାରା କହିଲେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ । ଯେଉଁ ବୟସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି । ରୋଜଗାର କହିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତାଇ ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

UNFINISHED TEMPLE STRUCTURES PADHAMABATI DAS
ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗଢିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ (ETV Bharat Odisha)

ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଜୀବନରେ କାହା ସାହାରା ନୁହେଁ...ନିଜେ ନିଜର ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସ୍ବାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ । ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିବାହ କରି ନିଜର ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ବାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଦ୍ମବତୀ ଘରଦ୍ବାର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଧବଳାହାରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ।

କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଢିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ?

ପଦ୍ମାବତୀ ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଦାନ ଆଶାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦାନରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ନହରକଣ୍ଟାର ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, ଅନୁଗୋଳର ବୁଢୀଠାକୁରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଜବାୟାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।’

UNFINISHED TEMPLE STRUCTURES PADHAMABATI DAS
ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଥିବା ଧବଲାହାର ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ମିଳେ ଏତିକି ଟଙ୍କା:

ଦୈନିକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ପାଖାପାଖି 500 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ । ଏଥିସହ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢିବାକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି । ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମନ୍ଦିର ତୋଳାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗାଇଲେଣି ତାର ହିସାବ ରଖିନଥିବା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ

କଣ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ?

ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ ସେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସମସ୍ତ କାମ ସରିବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ।

‘ମୁଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୋଳାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର’:

ମନ୍ଦିର ତିଆରିକୁ ନେଇ ପଦ୍ମାବତୀ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁନି ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି । ଦିନେ ସାଂସାରିକ ଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଆସିଲି । କିଏ କେତେବେଳେ 100 କି 500 ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛି ।’

UNFINISHED TEMPLE STRUCTURES PADHAMABATI DAS
ବାଲିଅନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିଏ ନିଶା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା...

ଏପଟେ ସେହି ଗ୍ରାମର ତରୁବାଲା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ତଥାପି ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଯାହା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କଲମରୁ କାଠ, ରଥକଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁମିତ

ସାହସ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅନ୍ୟନାମ ସନ୍ତୋଷୀ: ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରୁଛନ୍ତି ସତ

ପୋଥିଚିତ୍ରର ଗୁପ୍ତ ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା, ତାଳପତ୍ର କଳାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ କି କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ?

ମାଟି ତଳେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ! ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ASIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ

କାଠ ଖେଳନାରୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, କାଠ କଳାରେ ମାହିର 'ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା'

ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଶଦ୍ଧା ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନିଛି ବୟସ । ନା ଥକିଛନ୍ତି ନା ଅଟକିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧା ନରହୁ ହେଉ ଦେଉଳ...ନିଆରା ମଣିଷ ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PADMABATI BEGGING TO BUILD TEMPLE
KHORDHA BALIANTA WOMAN PADMABATI
103 YEAR OLD WOMAN ODISHA
ODISHA INSPIRATIONAL STORY
PADMABATI DAS TEMPLE BUILDING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.