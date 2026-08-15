ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦୨ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ୬୩ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ
ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାନସଭା ନିକଟସ୍ଥ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ ବାହାରୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 15, 2026 at 7:39 PM IST
80th Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ୮୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହାତରେ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆଜି ସେହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହାତରେ ଧରି ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା। ଆଉ ୮୦ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଦାବି ନିଶାର ପରାଧୀନତାରୁ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ୮୦ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଅଧୁରା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଅଙ୍କ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ୬୩ ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା’ ଅଭିଯାନ।
ନିଶା ବିରୋଧରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ବ୍ରିଟିଶ ପରାଧୀନତାରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲହୁଲୁହ ଏକ କରିଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ଆଜି ମଦର ପରାଧୀନତା ପାଇଁ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ତଥାପି ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ 102 ବର୍ଷରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାନସଭା ନିକଟସ୍ଥ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ ବାହାରୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ଲୋକଭବନ ଛକରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପର ଠାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗାଁକୁ ନେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ମଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବେଆଇନ ଓ ନକଲି ମଦକୁ ରୋକିବା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲିବା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିର ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି, ସେହି ଉତ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଶାମୁକ୍ତି କରାଯିବ ନା ମଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ନିଶାମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜାଯିବ? ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ପଛକୁ ପଡ଼ିଲା’’?
ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଥିବା ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ୧୦,୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ୨୦୨୫-୨୬ର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଥିଲା ୯,୭୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ
- ୨୦୨୪-୨୫: ୮,୧୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୨୫-୨୬: ୯,୭୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୨୬-୨୭: ୧୦,୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ଏପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଦେ ମାତରଂ କୁହନ୍ତି ‘‘୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ରୁ ୨୦୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ତିନିବର୍ଷିଆ ଅବକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତିରେ IMFL ଓ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିକର୍ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶାର କୁପ୍ରଭାବ କମାଇବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପରିବାର। ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ’’।
ନିଶା ନୀତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା
ତେବେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ କେବଳ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ନିଶାସକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଓ କାଉନସେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଡେଲ୍ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ, ଗାଁ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା ଏସବୁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଇନ୍ଦୁମତି ସାହୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ କୁହାଯାଇପାରିବ। ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ’’ ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ତା’ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ସଚେତନତା ନୁହେଁ କାଉନସେଲିଂ, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ନୀତି ଦରକାର। ସେହି ସହ ମଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ’’।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସତରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୀମା ଡେଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ଏହା କେବଳ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ୨୦୨୬-୨୯ ଅବକାରୀ ନୀତି ଓ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡି଼ଶାର ସାବରମତୀ 'ଅଳକାଶ୍ରମ'; ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହେ ଆଶ୍ରମ ମାଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର