ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରୟାସ କର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସପନ ବି ସତ ହେବ: ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି ।
Published : November 26, 2025 at 5:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ । ପ୍ରୟାସ କର । ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସ୍ବପ୍ନ ବି ଆମର ଦିନେ ସତ ହେବ । 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ । ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ରହିଛି ।’ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମେଳାର ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଗଗନଯାତ୍ରୀ ବା ନିକଟରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ସେ ନିଜ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ପ୍ରତି କୌତୁହଳ ରହିବାକୁ ଓ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟଳ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ନିଜର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭାରତ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଶ୍ବ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବଡ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗଗନ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଏହା ସହିତ ମହାକାଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରାଯିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାକାଶରେ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆକ୍ସିଓମ ମିଶନ-4ର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ
ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଆକ୍ସିଓମ ମିଶନ-4ରେ ସ୍ପେଶ ଡ୍ରାଗନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେଠାରେ 18 ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ରହିବା ପରେ ଜୁଲାଇ15 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଥିଲେ । ମହାକାଶର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଥିଲା । ଆଇଏସଏସରେ 18 ଦିନ ରହିବା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ 7ଟି ଗବେଷଣା କରିଥିବା କହିଥିଲେ ।
'ଗଗନ ଯାନ ମିଶନ କାମ ଚାଲିଛି'
2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ । ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗଗନ ଯାନ ମିଶନ କାମ ଚାଲିଛି । ସେ 4 ଜଣ ଗଗନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ।
'ମହାକାଶରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା'
ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାକାଶର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଥିଲା । ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇଁ ମହାକାଶରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ମହାକାଶରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଓ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ମହାକାଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ମହାକାଶରେ ରକ୍ତଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କମ ହୋଇଥାଏ । ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ । ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଟକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । 7ଟି ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ହୋଇଥିଲା ।"
'ଭାରତର ସ୍ପେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ'
ଭାରତର ସ୍ପେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି । ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହିତ କାମ କରିବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏପଟେ, ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହାକାଶରେ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ମହାକାଶ ଉପରେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ମହାକାଶରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ମହାକାଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସ୍କିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ, ଯାହା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର