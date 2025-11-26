ETV Bharat / state

ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ ପ୍ରୟାସ କର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସପନ ବି ସତ ହେବ: ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା

ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ ଅନୁଭୂତି ।

Astronaut Shubhanshu Shukla
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (ETV Bharat Odisha)
Published : November 26, 2025 at 5:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖ । ପ୍ରୟାସ କର । ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସ୍ବପ୍ନ ବି ଆମର ଦିନେ ସତ ହେବ । 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ । ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ରହିଛି ।’ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମେଳାର ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଗଗନଯାତ୍ରୀ ବା ନିକଟରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ସେ ନିଜ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ପ୍ରତି କୌତୁହଳ ରହିବାକୁ ଓ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟଳ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

Astronaut Shubhanshu Shukla
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (ETV Bharat Odisha)

ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ନିଜର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭାରତ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ । ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ।

ବିଶ୍ବ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବଡ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗଗନ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା । ଏହା ସହିତ ମହାକାଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ । ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରାଯିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାକାଶରେ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Astronaut Shubhanshu Shukla
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ସିଓମ ମିଶନ-4ର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ

ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ଆକ୍ସିଓମ ମିଶନ-4ରେ ସ୍ପେଶ ଡ୍ରାଗନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେଠାରେ 18 ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନ (ISS)ରେ ରହିବା ପରେ ଜୁଲାଇ15 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଥିଲେ । ମହାକାଶର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଥିଲା । ଆଇଏସଏସରେ 18 ଦିନ ରହିବା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ 7ଟି ଗବେଷଣା କରିଥିବା କହିଥିଲେ ।

'ଗଗନ ଯାନ ମିଶନ କାମ ଚାଲିଛି'

2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ । ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗଗନ ଯାନ ମିଶନ କାମ ଚାଲିଛି । ସେ 4 ଜଣ ଗଗନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: PSLVର 50% ଭାଗ ବିକଶିତ କରିବ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ; ସୂଚନା ଦେଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ
Astronaut Shubhanshu Shukla
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା (ETV Bharat Odisha)

'ମହାକାଶରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା'

ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାକାଶର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଥିଲା । ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ପାଇଁ ମହାକାଶରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ମହାକାଶରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଓ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ମହାକାଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ମହାକାଶରେ ରକ୍ତଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କମ ହୋଇଥାଏ । ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ । ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଟକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । 7ଟି ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ହୋଇଥିଲା ।"

'ଭାରତର ସ୍ପେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ'

ଭାରତର ସ୍ପେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି । ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହିତ କାମ କରିବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଏପଟେ, ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା କହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହାକାଶରେ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ମହାକାଶ ଉପରେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ମହାକାଶରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ମହାକାଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସ୍କିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ, ଯାହା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

