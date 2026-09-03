ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର: ୬ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ୍
ମେଡିସିନ୍ ହୋଲସେଲିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 3, 2026 at 9:41 PM IST
Drugs Controller Vigilance Net, ଜଗତସିଂହପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର । ମେଡିସିନ୍ ହୋଲସେଲିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି । ଗିରଫ୍ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାଂସଦା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଇପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ହାଂସଦା ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିବା କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହାଂସଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ । ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସଞ୍ଜୟ ହାଂସଦା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ଆଉ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଗିରଫ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟ ହାଂସଦାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁଜଙ୍ଗ CHC ବ୍ଲକ ପୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, 20 ହଜାର ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ୩ କୋଟି ହଡ଼ପ ଘଟଣା: ଜେଲରେ ଥିବା ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ ଭଞ୍ଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର