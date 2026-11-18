ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍
ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ, ମୁକାବିଲା କରିବେ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 18, 2026 at 7:43 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ସଜବାଜ । ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୋମୱାର୍କ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶାସକଦଳ ।
ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାର ପରିଚାଳନା, କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ, MMDR-୨୦୨୬ ଆଇନ ସଂଶୋଧନରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ପେନସନ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍
ମଙ୍ଗଳବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିଫଳତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇବାକୁ ରଣନୀତି କରିଛି ଦଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିବେଶନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଜବାବ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ୩୩ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍।
ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ତାତିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଗୃହ ପରିଚାଳନାର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ। ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା, କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସଜବାଜ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତି ହେଉ କି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଉଭୟ ଦଳର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରହିଛି ସରକାର।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା-ନବୀନ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ। ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନରେ ରାଜନୈତିକ ପାତରଅନ୍ତର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବ ବିଜେଡି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିଫଳତା' ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିପୁଳ କ୍ଷତି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ।
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡିଶାରେ ଏନଡିଏର ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଘଟଣାକୁ ଜଟିଳ କରି ଦେଉଛି । ଓଡିଶାର ଅଖଣ୍ଡତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତାର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ।
ଏତିକିରେ ସରିନି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ, FCI ଧାନ ଉଠାଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିଜେଡି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ। ଏହାସହ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଂଗ୍ରେସ।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ସହ ଜବାବ ଦେବ ଶାସକ ଦଳ
ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାସକ ଦଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ,ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରଣନୀତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ସହ ଜବାବ ଦେବ ଶାସକ ଦଳ । ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଜବାବ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସହ ରଖିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ରମାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଗୃହରେ ରଖାଯିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭିଯୋଗର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସୂଚନା। ବିଶେଷକରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସଫଳତା, ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠିବ।
ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 'ଗଞ୍ଜାମ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୃହରେ ରଖାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ, ମୋସନ୍ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସମେତ ସମସ୍ତ ଦଳର ସହମତି ଆଧାରରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ଓ ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିର ସୁପାରିସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଧାନସଭାରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ' ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା; ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ