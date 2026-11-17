ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା; ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ
ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
Published : November 17, 2026 at 3:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ଡିଜି
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ବିଧାନସଭାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ବିଧାନସଭା ଆଖପାଖରେ ସବୁ କୋଠା ଉପରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଏହାଛଡା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଫୋର୍ସ ରହିବେ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ ସେଠାରେ ଅଟକାଇବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ୨ ଜଣ ଡିସିପି ସହ ୬ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ତଳସ୍ତରର ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ' ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି
ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଧାନସଭା ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
- ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ ପଟୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଗାଡି କେଶରୀ ଟକିଜ ଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ
- ଏ.ଜି. ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପି.ଏମ.ଜି. ଛକ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଖରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ
- ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଗାଡି ଲୋୟର ପି.ଏମ.ଜି. ଛକ ଠାରୁ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ
- ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ଦେଇ ଯିବ
- ଲୋକଭବନ ଛକ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଏମ.ଏଲ.ଏ କଲୋନୀ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗାଡିଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ଦେଇ ଯିବ
ଏହି କଟକଣା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯାନବାହନ ଯଥା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଅଧିକୃତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁୂବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ