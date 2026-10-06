ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଉଦବେଗ
ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସାରା, ବାଡ଼ିଗାମ ଓ ପାଲାସିଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : October 6, 2026 at 1:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୦୬ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି, ଜଳ ଅଧିକାର, କୃଷକ ଓ ପରିବେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଓଡିଶାର ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିପନ୍ଥୀ ଭାବେ ଓଡିଶାର ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଅଧିକ କାଟତି ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ଫତ୍ତିକୁ ଏକ ପଖିଆ ଏବଂ ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ।
ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଗତ ୫ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । କମିଟିର ଦ୍ବାଦଶ ବୈଠକ ପାଇଁ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜର ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । କମିଟିର ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉଦବେଗକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି ।
ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ର ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଆଦେଶର ଧାରା ୪ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ଲୁଇସ କେନାଲ ଦେଇ ୮,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାମପଟ ସ୍ଲୁଇସ କେନାଲ ଦେଇ ଜଳ ଅଧିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଆଦେଶର ଅଷ୍ଟମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୦୬ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଜମି ଗେଜେଟ୍ରେ ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଶମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ, ଚାର୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବହନ କରିବ । ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ୧୦୬ ଏକର ଜମି ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ କି ନୁହେଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ଭେ ଓ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସାରା, ବାଡ଼ିଗାମ ଓ ପାଲାସିଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଗତ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ, ଜମି, ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୧୦୬ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କାଶୀନଗର ତହସିଲ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଭିଜନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଗ୍ମ ଯାଞ୍ଚର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ବଂଶଧାରା ଅବବାହିକାରେ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର, ଜଲବନ୍ଦି ଓ ବନ୍ୟା ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାର ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି, ଜମି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ସମ୍ପ୍ରତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆଶଙ୍କାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ କମିଟି ଜଳସଂପଦ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ ଓ ଯୋଜନା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳାବଦ୍ଧତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ Special Leave Petition (SLP) ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡିଶାର ସ୍ବାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋପରି ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦୬ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେବଳ ଏକ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ; ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଅଧିକାର, କୃଷି, ପରିବେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ, ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବଗଠିତ ମିଡିଆ ସେଲ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର; ବିଜେପିର କୁଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଓ ସଚେତନ କରିବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର