ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ; କଡା ଜବାବ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 30, 2026 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ । ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ବିଜେପି ସରକାର ବାଜା ଜୋରରେ ବଜାଉଛିନ୍ତି-ବିଜେଡି
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଧାନସଭା କଣ ସେମିନାର ହଲ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଟାଇମ ପାସ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ଆଲୋଚନା । ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ମହିଳା 5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କଣ ଛେଳି ରଖିବେ । ମହିଳା ବିଭାଗ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜୁ ବାବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ବାଜା ଜୋରରେ ବଜାଉଛିନ୍ତି । ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଲେଖା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଛି । ମହିଳା କମିଶନ ବିଜୁ ବାବୁ କରିଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର । ଲୋକ ବୁଝି ଗଲାଣି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ହୋଇଛି ।'
ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ମୋସନ ଆସିଥିଲା । ବିଜେଡି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛି । 2023 ବିଲ ପାସ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କଲେନାହିଁ । ଏଥିରେ କେହି ତ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖାଗଲା । ସୀମା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଓଡିଶା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷତି ସହି ଥାଆନ୍ତା । ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଜା ବଜାଇ କହୁଛନ୍ତି । ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେଣି । ବିଜେପିର ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଲା । ମୁହଁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଏହି ସେମିନାର । ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସଦସ୍ୟ 543 ଓ ବିଧାନସଭାର 147 ରୁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ।'
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ କାଟ ଖାଇନି, ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କାଟ ଖାଇଛି-କଂଗ୍ରେସ
ସେହିପରି ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଏ ସରକାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମନେପଡିଲା । ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣି 2023ରେ ପାରିତ ମହିଳା ବିଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ସେ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା । ବିଜେପିର ଦମ ଥିଲେ, ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ବସାଉ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ କାଟ ଖାଇନାହିଁ । ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଲ କାଟ ଖାଇଗଲା । ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପେସା ଆଇନ୍ ଲାଗୁ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଲଢିଲୁ ବୋଲି 14 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା । ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଭାଇ ମାଟି ତଳୁ କାଢି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଉଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ।'
ମହିଳା ବିଲକୁ ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କଲ, ଏବେ ବିରୋଧ କାହିଁକି-ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏପରି ବିବୃତ୍ତିର କଡା ଜବାବ ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି "ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ନବୀନଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିଲା । ଉଭୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ମହିଳା ଆଗକୁ ଯାଉ ସେହି ଚିନ୍ତା କରୁଛି । 2023ରେ ଯେଉଁ ବିଲ ଆସିଲା, ତାହା 2024ରେ ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
