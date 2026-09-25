କମୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ପାଇଁ 59656 ପିଲା ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି । ରୋଜଗାର ପାଇଁ 26,932 ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭାବ ପାଇଁ 23,449 ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 5:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର । ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହା ୧୪.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସିଛି । ବିଶେଷ କରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗିର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରେ ୯୭୫୮, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୬୯୭୨, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୬୮୨୦ ଜଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
2024-25 ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସଆଉଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ଡିପ୍ଲୋମା, ନର୍ସିଂ, NIOS/SIOS କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଧାରୁ ପାଠପଢା ଛାଡିବା ପଛର ୩ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା-
- ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା (Earning Compulsion): ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠପଢା ଛାଡି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।
- ସଚେତନତାର ଅଭାବ (Lack of Awareness): ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି।
- ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା (Unwillingness of Parents): ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ବାପାମା'ଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବା ପଛରେ ଥିବା 3 କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା । ପାଖାପାଖି 59,656 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ସହିତ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଥିବା 26, 932 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ସଚେତନତା ଅଭାବ ପାଇଁ 23,449 ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଆଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ବଢ଼ୁଛି ଗର୍ଭବତୀ ସଂଖ୍ୟା
ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ବଢ଼ୁଛି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2024-25 ବର୍ଷରେ 9 ଜଣ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-26 ବର୍ଷରେ 15 ଜଣ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଛନ୍ତି । ବିଶେଷାକରି କନ୍ଧମାଳରେ 5 ଓ କୋରାପୁଟରେ 4 ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ 9 ଜଣ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ 4603 ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଆନୁସାରେ 833ଟି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 374ଟି ହାଇସ୍କୁଲ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13,903 ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । 4264 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ବେତନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ BEOଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ