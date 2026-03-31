ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ମରିଛନ୍ତି ୪୪୭ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି ୫୨୩ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ? କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଗିଳିଛି ? କେତେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଓ କେତେ ଅଛି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : March 31, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୬୧.୨୬ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ବେଳେ, ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ବନୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୧୫୪୪.୩୨ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଗଛ କଟା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଓ ପାହାଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଓ କେତେ ଅଛି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼
ପାହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୪୫୬ଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଓ ୩୧୬ଟି ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ଏହାର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ୧୬,୮୬୪.୨୨ ବର୍ଗ କିମି।
ରାଜ୍ୟରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୫୧୫ଟି ଅବୈଧ ଗଛ କଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୫୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୪୨୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ୨୦୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୬୧୪.୮୦୪୮ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ଓ ୪୯୨.୫୩୯୨ କ୍ୟୁବିକ ମିଟର କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସହ ୧୪୨ ଓ ୧୩୯ଟି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ।
ନିଆଁ ଗିଳିଛି କେତେ ଜଙ୍ଗଲ
ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। Bi-Spectral 360° PTZ କ୍ୟାମେରା, AI ଆଧାରିତ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ ଏନାଲିସିସ ୟୁନିଟ୍, ମେଶ ନେଟୱାର୍କ ଓ ମଲ୍ଟି-ଲେଭେଲ ଆଲର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ SMS, WhatsApp ଓ ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୟୁରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ, ବରଗଡ଼ର ହୀରାକୁଦ, ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ୧୦.୭୫୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ୪୦୬୭ ହେକ୍ଟର ଓ ୨୦୨୫ରେ ୪୬୦୯ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
କେତେ ମରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, କେତେ ଯାଇଛି ମଣିଷ ଜୀବନ
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସ୍ତୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୬୪ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁ ଏବଂ ୧୩୨ ଅପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଟି ମହାବଳ ବାଘ , ୨୫ଟି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ, ୧୪୨୬ ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ କେବଳ ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୪୪୭ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି | ସେହିପରି ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୫୨୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୩୯୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ୩୦୭୪ ଜଣ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
