ବଢୁଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା; ଡିଗ୍ରିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ
ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୪୩୨ ଜଣ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 10:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ବି ଅଛି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ଏବେ ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା-
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ମେ’ ୩୧, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୪୨୭ ଜଣ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ଲାଇଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି । ତା’ ଭିତରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୪୩୨ ଜଣ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ବି ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ,ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ?
ଏଠି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାରୀ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ? ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ । ଏହା ବାଦ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକଯୁବତୀ ରୋଜଗାର ବା କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ।
ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହାତରେ ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଦକ୍ଷତା,କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ । ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବେ ରାଜ୍ୟର ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟଗତ ସଙ୍କେତ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ।