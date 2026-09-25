ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ ଚାଲିବା ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଗତକାଲି ପରି ଆଜିି ବି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ MMDR ସଂଶୋଧନ ପୋଷ୍ଟର ପରିଧାନ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହହ୍ଲା ଯୋଗୁ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଚାଲି ପାରି ନ ଥିଲା ।
Published : September 25, 2026 at 1:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ମୋସୁମୀ ଅଧିବେଶନର 4ର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଆଜି ବି ବିରୋଧୀ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଏବଂ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି ଯୋଗୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଆଜି ବି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ହୋ-ହହ୍ଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ପରି ଆଜିି ବି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ MMDR ସଂଶୋଧନ ପୋଷ୍ଟର ପରିଧାନ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ MMDR ବିଲ ଉପରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଏହି ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ନାରାବାଜି କରିଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି । ଏହାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।ଏଥିସହିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ହୋ-ହଲ୍ଲା କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଚାଲି ପାରି ନ ଥିଲା ।
ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ ଗୃହ ଚାଲିବା ପରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଧାନସଭା ମୂଲତବୀ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଚାରି ପାଖ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ MMDR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପୋଷ୍ଟର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ରାଜ୍ୟ କେତେ କ୍ଷତି ବା ଲାଭ ସହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ ଚୂଡାନ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି । MMDR ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସରାକରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଚଳ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର MMDRକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଧାରଣା ଦେଇଥିବାବେଳେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭବନ ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ଗୃହ ଅଚଳ; ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ, ଲୋକଭବନ ଗଲା ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ