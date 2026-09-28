୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ
ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୭୨ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୧୫ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : September 28, 2026 at 8:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡି ୩୭୦ ଜଣ ସରକାରୀ ବାବୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦୬.୪୭ କୋଟିର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଗୃହରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି , ୨୦୨୪ ଜୁନ ୧୨ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ୨୮୫ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ୬୮୫ଟି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୩୭୦ ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୨୪୦ ଜଣ ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ୧୩୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ୭୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୭୨ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୧୫ ଜଣ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୩୪ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୮ ଜଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୩୧ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୧୯ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୪ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୩ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ୪ ଜଣ ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୩ ଜଣ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ୧୨ ଜଣ ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୪ ଜଣ ଫସିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ୪ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୪ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ୬ ଜଣ ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୧୫ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଉ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ୮ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୫ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ୨ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ୪, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଜଣେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ୭ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୧୨ ଜଣ , ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ୭ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଜଣେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ୩ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୪ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅବକରୀ ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୪ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୩ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୨ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ୨ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ୨ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୩ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨ ଜଣ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ଜଣେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୫ ଜଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗର ଜଣେ, ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗରେ ଆୟ ବହର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୯ ଜଣ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଆୟ ବହର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ୩ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି; ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରାବାଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜବାବ, Form 6କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ