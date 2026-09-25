ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ବି ବାହାରିପାରିଲାନି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା । ଫଳରେ ବୈଠକ ପରେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇନଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 9:48 PM IST
Assembly deadlock continues, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ତାତି । ବିଧାନସଭାରେ ଥମୁନି ହୋହଲ୍ଲା । ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି, ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଡ଼ି ରହିଲେ ବିରୋଧୀ । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଚଳ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା । ଆଜି ସକାଳୁ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗୃହ ଆସନରେ ଉପ ବାଚସ୍ପତି ରହିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୯୧ର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ତେଲକୋଇରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଓ ନାରାବାଜି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ । ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୪ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
"ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି । ଆମର ଖଣି ଖାଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ କରି ନେଇଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳ କରାଇ ଦେବୁନାହିଁ । ଖଣି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବ । ସରକାର ଖଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ଗୃହ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ । ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ MMDR-୨୦୨୬ ଆଇନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମରୁ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି ବିଜେଡି । ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ନବୀନ ଟିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
"ଖଣି ଆମର, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିବୁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ । ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋସନ ଆଣିଛୁ । ଯଦି ଆମ ମୋସନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସରକାର ନିଜେ ମୋସନ ଆଣନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଗୃହ ବସିବା ପରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ନାରାବାଜିରେ ଗୃହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଚଳାବସ୍ଥା । ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ସରକାରୀ ଦଳ ।
"ସରକାର ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏ କିଭଳି ମନୋଭାବ । ଗୃହରେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା ଫଳରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ । ପରେ ଆଉ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ । ଗୃହ ଚଳାଇବା ନେଇ ସବୁ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରୁ ବାହାରିପାରିଲାନି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା । ଫଳରେ ବୈଠକ ପରେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇନଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ଘନ ଘନ ମୁଲତବୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାନ ଦାବି । ସବୁ କିଛି ପରେ ବି ଗୃହ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଶେଷରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଟକିଛି ଗୃହ ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳରୁ ମୁଲତବୀ, ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସବୁ ପରେ ବି ଦୂର ହୋଇନି ଅଚଳାବସ୍ଥା । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୋମବାର ଗୃହ ବସିଲେ ଖଣି ତାତି ଥମିବ, ନା ପୁଣି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୋହଲ୍ଲା?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର