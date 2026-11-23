ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୮୦୫୦ ଜଣ HIV ରୋଗୀ ରେକର୍ଡ; ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ୮୭୬ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ
Assembly HIV Data: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ HIV-ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 34,921 ବର୍ତ୍ତମାନ ART ନେଉଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 23, 2026 at 5:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ HIV ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୮ ହଜାର ୫୦ ଜଣ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୭୬ ଜଣ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପଟେ ୩୪ ହଜାର ୯୧୨ ଜଣ ART ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । HIV ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କୁ HIV:
ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ପିଲାଙ୍କୁ HIV ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ ୮୭୬ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ସହିତ ସେଥିରୁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ୫୧୩ ଓ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ୩୬୩ ।
- ଗଞ୍ଜାମ: ୧୨୯
- ବଲାଙ୍ଗୀର: ୧୦୦
- ଅନୁଗୋଳ: ୯୬
- କଟକ: ୭୨
- ସମ୍ବଲପୁର: ୫୭
- ବାଲେଶ୍ୱର: ୫୩
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ୩୦
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ HIV ସଂକ୍ରମିତ:
ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୭,୧୭୪ ଜଣଙ୍କୁ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୨୨,୬୭୬ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ୧୪,୪୯୮ ।
- ଗଞ୍ଜାମ: ୮୦୧୬
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ୨୨୮୧
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ୧୨୯୭
- କଟକ: ୧୫୯୩
- ବାଲେଶ୍ୱର: ୧୭୨୯
- କୋରାପୁଟ: ୧୧୨୧
କେତେ ରୋଗୀ ନେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ?
SOCH ଏବଂ NACO ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୮,୦୫୦ ଜଣ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪,୯୧୨ ଜଣ ART ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ART ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ 'Lost to Follow-up' ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।
HIV ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
HIV ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି (ART) କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ (ARV) ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ CD4 ଓ Viral Load ପରୀକ୍ଷାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । IEC/BCC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରାମର୍ଶ, ମାଗଣା HIV ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କଣ୍ଡୋମ୍ ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ HIV ପରୀକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ART ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ HIV ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଯତ୍ନ ଓ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ମାଧ୍ୟମରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ଯତ୍ନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୪୭.୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (NACO), ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା AIDS ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଝାରପଡ଼ା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ଏଡ୍ସ ଆତଙ୍କ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୫ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର