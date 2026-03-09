ଚରିଗଲେଣି ସାଇବର ଠକ; ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଲୁଟିଲେଣି ୭୧୧ କୋଟି, ଫେରିଛି ୭ କୋଟି, ୭୦୦୫ ଥର ସାଇବର ଆଟାକ୍
୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁନ ପହିଲାରୁ 2024 ମସିହା ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଜନିତ ୨୭ ହଜାର ୩୬୮ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
Published : March 9, 2026 at 5:17 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସାଇବର ଠକେଇ । ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୭୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେଣି ସାଇବର ଠକ । କିନ୍ତୁ ଫେରିଛି ମାତ୍ର ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା । ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ହୋଇଛି ୭୦୦୫ ଥର ସାଇବର ଆଟାକ ।
ଅନଲାଇନରେ ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସବଧାନ । ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଆଖି ତରାଟି ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୭୧୧ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେଣି ସାଇବର ଠକ । ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁନ ପହିଲାରୁ 2024 ମସିହା ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଜନିତ ୨୭ ହଜାର ୩୬୮ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୭୯ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହାଜର ୬୬୨ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହେଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୨ କୋଟି ୪୭ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୨୬୮ ଟଙ୍କା ଫେରିଛି । ଫ୍ରିଜ ହୋଇଛି ୨୩ କୋଟି ୬୪ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୭୬୮ ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ୨୦୨୫ ରେ ୪୯ ହଜାର ୪୨୬ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିବା ବେଳେ ୪୩୨ କୋଟି, ୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ଫେରିଛି ମାତ୍ର ୫ କୋଟି ୩୧ ଲକ୍ଷ, ୪୫ ହଜାର ୮୮୬ ଟଙ୍କା । ଫ୍ରିଜ ହୋଇଛି ୬୮ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ୨୪୮୨ ଟି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୭୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଠକେଇ ଜନିତ ୧୬୮୯ ଟି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୩୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟାକ କରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ୧୪ ଟି ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠକେଇ ଜନିତ ୫୩ ଅଭିଯୋଗରେ ୫୭ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛି ।
ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପାଖାପାଖି ୭୦୦୫ଟି anomaly and disruptive domain / IP Address ଗୁଡିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି । ସାଇବର ସିକୁରିଟି ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଏହି ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ବରୂପ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ୱେବସାଇଟ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଋଷ, ଚୀନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଇରାନ,ନାଇଜେରିଆ ଓ ରୋମାନିଆ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲା ।
ଲୋକସେବା ଭବନ, ଖାରବେଳ ଭବନ, ରାଜୀବ ଭବନ, କୃଷି ଭବନ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ E&T ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ସାଇବର ସିକୁରିଟି ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୬୫୦ଟି ୱେବସାଇଟ ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
