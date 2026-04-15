ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ
ପବନ ଖେରାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 15, 2026 at 4:29 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | SC stays one-week transit-bail granted to Congress leader Pawan Khera, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " according to me, telangana court cannot grant transit bail as he is not a resident of telangana. the law will take its own course...before… pic.twitter.com/36rDIR0nlr— ANI (@ANI) April 15, 2026
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।
ଦର୍ଶନ ପରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି , 'ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଭାବରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅନେକ ଥର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଅଧୁରା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏଠାରୁ ଆସେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବିନି
दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से पहले राहुल गांधी को यह जान लेना चाहिए कि उनका अपना घर शीशे का बना है। pic.twitter.com/cTkMFFokG4— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 15, 2026
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ଏଡାଇ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କହିଛି । ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି । ଆଇନ ତା କାମ କରିବ' ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧୁସୁଦନ ସିଂହାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵଶର୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ମା ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ମାନସିକ ପୂଜା କରିଥିଲେ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥଲେ। ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ, ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଇଛି।'
ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ମୋ ମତରେ, ଆସାମ ମାମଲା ଉପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ବେଲ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ । ଆସାମ ସରକାର ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଇଛି । '
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଏପରି 10ଟି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆଣିବି ତେବେ ସବୁ କଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ମୋର କିିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କାହାରି ଗୋଲଡେନ ଭିସା ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି । ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପାରିବେ କି ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କେତେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପାରିବେ କି' ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ କୁଆଡେ ଗଲା 3 ରତ୍ନ ? ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା