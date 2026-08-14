ପୁଣି ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ୪,୫୫୮ ଶିକ୍ଷକ
ସଂଘ ଦାବି କରିଛି, ୪,୫୫୮ଟି ପଦବୀକୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୁହେଁ, ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯାଉ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 8:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ୪,୫୫୮ Special Education Teacher ପଦବୀରେ ଏକକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
୪,୫୫୮ଟି Special Education Teacher ପଦବୀରେ ଏକକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, OSEPA ପକ୍ଷରୁ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ Special Education Teacher ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ୪,୫୫୮ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ୪,୫୫୮ ଜଣ Special Education Teacherଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯିବାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୁହେଁ, ଏକକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ
ସଂଘ ଦାବି କରିଛି, ୪,୫୫୮ଟି ପଦବୀକୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୁହେଁ, ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ Special Educator ଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ଏଥିସହ Assistant Teacher, SSB-TGT, RHT, OAV ଓ PET Teacher ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ।
‘୪,୫୫୮ ପଦବୀ-ଏକକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି’ ଏବଂ ‘ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଅଧିକାର-ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ’ ନାରା ସହ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗଣଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ରଖିବ ସଂଘ ।
ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଉଛି ତାରିଖ
ଏନେଇ ଓଡିଶା ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସ୍ୱାଗତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଉଛି ତାରିଖ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ।'
ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ବେଣୁଧର ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି । ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ । ସ୍କୁଲଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କକିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପୁଟେସନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡିଲା ତାଲା