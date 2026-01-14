ଶୈବପୀଠ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର: ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଭଗ୍ମାବଶେଷ
ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଐତିହ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ASI। ଉଭୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Published : January 14, 2026 at 6:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠାବ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ମାବଶେଷ । ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର । ଏ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖନନ । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ଖନନରୁ ବାହାରିଛି । ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗରେ ଏହି ବିରଳ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଐତିହ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ASI। ଉଭୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ (ଏଏସ୍ ଆଇ) ଭୁବନେଶ୍ଵର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସ୍ବାଇଁ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଶୈବ ପୀଠ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ପୀଠ
2021 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିରର ବେସ ବା ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ଏହାର ଖନନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୂଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଖନନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକୃତି ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନରସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳାଲେଖ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶୈବ ପୀଠ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେ ASI ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ।’
ASI ପକ୍ଷରୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଖାକରା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେବୀ
ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଧାରଣ ଶୈବ ପୀଠ । ହେଲେ ଏଠାରୁ ଏପରି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ମିଳିବା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା । ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ଼ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, ‘ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଖାକରା ମନ୍ଦିର। ଖାକରା ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣତଃ ଆୟତ୍ତାକାର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣତଃ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କମ ଉଦାହରଣ ମିଳେ । ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳୁ ମିଳିଥିବା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାକରା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସର୍ବ ପୁରାତନ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ‘
ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରଟି ଉପରେ ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି ନନ୍ଦ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିରଳତମ ମନ୍ଦିର ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ମତରେ ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଖାକରା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକ ରେଖା ଆଉ ପିଢ଼ା ଭଳି ବର୍ଗାକାର, ବୃତ୍ତକାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖାକରା ମନ୍ଦିର ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ।
ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର । ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଥିରୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏଇ ସହରରେ ମାତ୍ର 200 ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏଥିରୁ 23ଟି ମନ୍ଦିର ASI ଦ୍ୱରା ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 15ଟି ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।
ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସମାନ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୪୨ବାଟିରେ ଗଂଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ୮୪ ବରାହି ମନ୍ଦିର ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମନ୍ଦିର । ସୁକଶାରୀ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା ଲେଖା ରହିଛି । ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ତନ୍ତ୍ର ପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ।
ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିରର ଖନନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ASI ୩ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛି। ଏହି ନବୀକରଣ ପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ହଟେଇବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଜାଗାକୁ asi କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଥିବାରୁ କାମ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଜଣାପଡିବ, ତଳେ କଣ କଣ ରହିଛି। ତଳୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ୩୦ ଜଣ କାମ କରୁଚୁ ,ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କାମ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦାର ନଟବର ଭୋଇ।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ତଥା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପୁସ୍କରିଣୀ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ନିକଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଐତିହ୍ୟ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଜାଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ସୁକ ଶାରୀ ମନ୍ଦିର ଥୁବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟର ଭଗ୍ନାଂଶ ସହ ଅଷ୍ଟଭୂଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ଅଟକିବା କାରଣରୁ ଏଠାକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ! ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ASIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଖୋଳାହେଲା ଟନେଲ