ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ASI ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଲମ୍ବିତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଚଢାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏଏସଆଇ ରଣଜିତ ନାଏକ ଓ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶିଷ ନାଏକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 6, 2026 at 10:10 AM IST
MAYURBHANJ CATTLE SMUGGLING , ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରେଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଫସିଗଲେ ପୋଲିସ ଏଏସଆଇ, କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ । ପୋଲିସ ଏଏସଆଇ ଓ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲି ।
ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଏଏସଆଇ ରଣଜିତ ନାଏକ ଓ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶିଷ ନାଏକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଗତ ଜୁନ ୧୩ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏଡିଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୩ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା, ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସେହି କ୍ରମରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ମାଫିଆ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଉତ୍ତମ ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ ।
ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମ ଦଣ୍ଡପାଟ ନିଜ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ ମାଫିଆ ଜଣକ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଚଢାଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ଓ ଫେରାର ହେବାରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାର ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବରୂପ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଏଏସଆଇ ରଣଜିତ ନାଏକ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶିଷ ନାଏକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି । ଏଥି ସହିତ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠୁପାଲି ।
ବାରିପଦା ଏଏସପି ଦୀପକ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, " ଗତ ଜୁନ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ କିଛି ମିଳି ନଥିଲା । ମାଫିଆଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଏଏସଆଇ ରଣଜିତ ନାଏକ, କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶିଷ ନାଏକ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁବ୍ରତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲେ । ଏହି ତିନି ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚଢାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ଚଢାଉ ପୂର୍ବରୁ ମାଫିଆ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବରୂପ ଏଏସଆଇ ଓ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ସହ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସପି ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ, 5 ଅଟକ, 1 କେଜି ରୁପା ସମେତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଗୋ-ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି; ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ