ରେଳବାଇ ବଜେଟ୍; ଓଡିଶାକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଦାନ, 10928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରେଳବାଇରେ ଓଡିଶାକୁ ବଜେଟରେ ଐତିହାସିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡିଶାକୁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ରେକର୍ଡ 10, 928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲେଳ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଦାନ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ 90, 659 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍-
ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଇଷ୍ଟ- ୱେଷ୍ଟ କରିଡରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ । ଇଷ୍ଟ- ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଇଷ୍ଟ- ୱେଷ୍ଟ କରିଡର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ । ଗତ ୧୧ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ହଜାର ୨ ଶହ କିମି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଯାହା ସମଗ୍ର ମାଲେସିଆରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଡିଶାରେ 6ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁଲ ଲାଗିବ । ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ । ଓଡିଶା ସମେତ ଦେଶରେ 200 ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡର ପାସ ବ୍ରିଜ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ।