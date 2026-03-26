ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳ ଚହଳରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ରଥ ଓ ପଥ ଭଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : March 26, 2026 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରାଜାଧିରାଜ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରଥଦାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରତ । ରଥ ଓ ପଥ ଭଭୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳ ଚହଳରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି:
ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଗଡିବ ଅଣଲେଉଟା ରୁକୁଣା ରଥ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯଥାରୀତି ଚାଲିଛି । ଭୋର ୪ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମହାସ୍ନାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଧୂପ ସହ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ନୀତି ଚାଲିଛି । ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥାରୁଢ଼ ହୋଇ ରଥରେ ପୂଜା ପାଇବେ ।
ରଥରେ ବିଜେ ହେବେ ପ୍ରଭୁ:
ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ପରେ ଘୋଡା ଲାଗି ନୀତି ସମାପନ ହେବା ପରେ ଚାରମାଳ ଖୋଲା ହେବ । ଏହା ପରେ ଦିନ ୩ଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ଗଡିବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମୁଗ ଡାଲି, ଅନ୍ନ ଖାଇ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗହଳି ଲଗାଇ ମାଉସୀମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପଞ୍ଚଦଶ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ:
ମାଉସୀମା ଘରେ ଲୀଳା ଖେଳ ସାରି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ବାହୁଡାଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ୭ ଶହରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହା ସହିତ ମୋଟ ୩୬ଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାମାୟଣ ସହ ରୁକୁଣା ରଥର ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, ରାମେଶ୍ବରରେ ରାମନବମୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ - Ramayan And Rukuna Rath Connection
ଡାହୁକ ବୋଲିରେ ଆଗକୁ ଗଡେ ରୁକୁଣା ରଥ, ବେକରେ ମାଳା ହାତରେ ବେତ ଧରିଲେ ଶକ୍ତି ମିଳେ - Rukuna ratha yatra 2024
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର