ETV Bharat / state

ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଧାରଣାସ୍ଥଳ: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସ୍କିମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

ASHA workers stage a protest at Lower PMG over various demands
ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ASHA WORKERS STRIKE PMG, ଭୁବନେଶ୍ବର: ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରଙ୍କ କଥା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣି ଫୋଟକା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ । ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏମଏମଡିଆର୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ୍ ରଦ୍ଦ, ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସ୍କିମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ଦାବିରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ ।


କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି?:

ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏମଏମଡିଆର୍‌ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ ରଦ୍ଦ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ, ସ୍କିମ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ । ଏହାସହ ଇପିଏଫ୍‌, ଇଏସ୍‌ଆଇ ଓ ପେନସନ୍ ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିରହି, ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିରହି, ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)



ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି ଅଭିଯୋଗ:

ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଦୈନିକ ୮ ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଇବା, ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜୁରୀ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଆୟ କମୁଛି ବୋଲି ଆଶାକର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସମିତା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ।

ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ।
ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ । (ETV Bharat Odisha)


ବର୍ଷାରେ ବି ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଆଶାକର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯିବ । ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶାକର୍ମୀ ଅନିମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ଦାବିକୁ ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଆଶାକର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିରହି, ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପେନ୍‌ସନ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍, ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି: ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକ-କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆସନ୍ତା 21ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ASHA WORKERS STRIKE
ଆଶାକର୍ମୀ ଧାରଣା
BHUBANESWAR ASHA WORKERS PROTEST
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଶାକର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ
BHUBANESWAR ASHA WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.